La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Michele Gala, nato a San Giovanni Rotondo il 10 ottobre 1987, contro l’ordinanza del Tribunale della Libertà di Bari del 23 dicembre 2024, che aveva confermato la misura di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip di Bari il 2 dicembre 2024. La conferma riguarda l’accusa di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena in concorso con altri soggetti nell’ambito di un contesto criminale legato al clan Raduano, operante a Vieste.

Il Tribunale del riesame aveva motivato la decisione ritenendo che sussistessero gravi indizi di colpevolezza a carico di Gala, indicandolo come persona di fiducia del capo dell’organizzazione criminale, Marco Raduano, successivamente divenuto collaboratore di giustizia dopo il suo arresto. In particolare, il provvedimento ha evidenziato come Gala avesse fornito supporto materiale e logistico durante la latitanza del Raduano, gestendo la cassa comune derivante dalle attività illecite del clan e mantenendo contatti con il latitante mediante telefonini criptati.

Nel ricorso per Cassazione, il difensore di Gala aveva sollevato tre motivi principali. Il primo riguardava la presunta mancanza di gravi indizi per il reato di favoreggiamento, sottolineando come le condotte attribuite fossero riconducibili solo a rapporti interpersonali leciti e non a un reale aiuto per la latitanza. Il secondo motivo contestava l’assenza di motivazione circa la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa, mentre il terzo riguardava la valutazione delle esigenze cautelari, sostenendo che la disgregazione del sodalizio mafioso, anche a seguito delle collaborazioni di giustizia, avrebbe reso non più necessaria la custodia cautelare in carcere.

La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, confermando la validità e la congruità della motivazione del Tribunale di Bari. In particolare, la Corte ha ribadito che il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nel giudizio cautelare è limitato a un controllo di logicità e coerenza della motivazione del giudice di merito, senza possibilità di rinnovare la valutazione degli elementi probatori. È stato quindi ritenuto congruo e logico il richiamo, da parte del Tribunale, alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e alle intercettazioni che hanno dimostrato l’effettivo contributo di Gala nel mantenimento della latitanza di Raduano, inclusa la gestione delle risorse economiche del clan e la fornitura di supporti logistici.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’ordinanza del Gip, richiamata e integrata dal Tribunale del riesame, conteneva un’adeguata motivazione circa la natura mafiosa dell’associazione criminale e che il provvedimento successivo ha legittimamente completato la motivazione originaria, secondo principi consolidati di diritto.

Infine, la valutazione delle esigenze cautelari è stata confermata, con la Corte che ha sottolineato l’applicazione della cosiddetta “doppia presunzione” prevista dall’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, secondo cui in presenza di gravi indizi di colpevolezza per specifici reati la custodia cautelare in carcere è la misura da adottare, salvo che non siano prodotti elementi per superare tale presunzione. Nel caso di Gala, nessun elemento idoneo a superare tale presunzione era stato prodotto, mentre il giudice di merito ha evidenziato la pericolosità dell’indagato e il suo saldo inserimento nel contesto criminale.