ROMA – La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Domenico Antonio Mastromatteo, 31 anni, originario di San Giovanni Rotondo, contro l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Bari aveva confermato la custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L’uomo è gravemente indiziato di aver favorito la latitanza del boss Marco Raduano e di essere coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti legato a un’associazione di stampo mafioso attiva nel Gargano.

La pronuncia della Suprema Corte, depositata a seguito dell’udienza del 23 dicembre 2024, ha respinto punto per punto i due motivi di impugnazione sollevati dalla difesa di Mastromatteo, difeso dall’avvocato di fiducia, che aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza per carenza dei gravi indizi e per insussistenza delle esigenze cautelari.

I fatti contestati

Secondo quanto emerso dalle indagini, Mastromatteo sarebbe stato coinvolto in due distinti episodi. Il primo riguarda il presunto favoreggiamento personale offerto a Marco Raduano, boss dell’omonimo clan operante a Vieste, evaso nel 2023 dal carcere di Nuoro. Il secondo episodio coinvolge l’importazione dalla Spagna di consistenti quantitativi di hashish e marijuana, di cui Mastromatteo sarebbe stato il destinatario, secondo le dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia, lo stesso Raduano e Gianluigi Troiano.

Le accuse mosse dalla Procura includono anche l’aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 del codice penale, ossia l’agevolazione di un’associazione mafiosa, aggravante che comporta, in base alla normativa vigente, una presunzione di adeguatezza della misura carceraria.

Le motivazioni della Cassazione

Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Cassazione ha sottolineato come le doglianze difensive si limitassero a riproporre argomentazioni di merito, senza indicare vizi di legittimità o manifeste illogicità nella motivazione dell’ordinanza impugnata. In particolare, ha ribadito che il ruolo apicale del boss Raduano all’interno di un sodalizio mafioso radicato sul territorio garganico risulta confermato da molteplici fonti, tra cui le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, gli atti di procedimenti collegati e le rivalità con il clan Li Bergolis.

La Corte ha evidenziato che l’aiuto prestato da Mastromatteo a un soggetto notoriamente ritenuto capo di un’organizzazione mafiosa implica un intento consapevole di favorire l’associazione stessa, configurando quindi l’aggravante mafiosa.

Custodia in carcere: unica misura possibile

Quanto alla misura cautelare applicata, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la decisione del Tribunale del Riesame, che aveva evidenziato come non vi fossero elementi sufficienti per escludere il pericolo di reiterazione del reato o per ritenere adeguate misure meno afflittive, come i domiciliari. È stata dunque confermata la doppia presunzione di pericolosità e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista per i reati aggravati da finalità mafiose.

A nulla è valso, in sede di impugnazione, il tentativo della difesa di dimostrare la perdita di operatività del sodalizio mafioso in seguito al pentimento di alcuni suoi membri, né il richiamo alla presunta remota datazione dei precedenti penali dell’indagato.