Foggia–Manfredonia, la ferrovia a un bivio: rilancio o dismissione? (7 INTERVISTE + INTEGRALE)

di Salvatore Clemente.

Manfredonia, 04 giugno 2025. La storica linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, inaugurata nel 1885, si trova oggi a un punto di svolta cruciale. Utilizzata quasi esclusivamente nella stagione estiva, la tratta è al centro di un acceso dibattito: da un lato, la prospettiva di un rilancio attraverso l’elettrificazione e un servizio stabile tutto l’anno; dall’altro, l’ipotesi di dismissione, almeno parziale, con la possibile conversione di parte dell’infrastruttura ad altri usi.

Il ruolo del comitato cittadino

A farsi portavoce delle istanze del territorio è il Comitato La Ferrovia da salvare, guidato da Iolanda D’Errico. Il gruppo si batte per evitare la chiusura del tratto urbano che collega Manfredonia città alla stazione Ovest, considerata inadatta a garantire servizi adeguati ai viaggiatori, in particolare in termini di accessibilità e comfort. “Si tratta di riparare a un danno inflitto negli anni alla città”, sottolinea D’Errico, riferendosi alla storica preferenza accordata al trasporto su gomma a scapito di quello su rotaia.

L’azione del comitato ha già prodotto risultati visibili, stimolando l’interesse del Consiglio comunale di Manfredonia e avviando una riflessione pubblica anche a Foggia, sebbene l’amministrazione comunale resti cauta nel sostenere l’elettrificazione e il rilancio a pieno regime della linea.

Le voci delle associazioni e degli esperti

Dal mondo delle associazioni per la tutela del patrimonio, Maria Gioia Sforza, consigliera nazionale di Italia Nostra, definisce la ferrovia una “grande opportunità”. Ricorda il caso virtuoso della linea Ascoli-San Benedetto del Tronto, elettrificata dopo anni di battaglie e oggi frequentata con entusiasmo dai cittadini.

Sul fronte tecnico, gli studi della società Fast Consal, condotti da Pietro Serbassi e Vincenzo Cataneo, evidenziano un profondo squilibrio infrastrutturale tra Nord e Sud Italia, frutto di una gestione politica poco efficiente dei fondi destinati al Mezzogiorno. Tuttavia, il monitoraggio imposto dal PNRR, centralizzato a livello nazionale, sta iniziando a produrre risultati più equi.

Fast Consal sottolinea i numerosi vantaggi dell’elettrificazione: ecosostenibilità, riduzione del traffico stradale, incremento della sicurezza, maggiore velocità e capacità di trasporto. “Il trasporto pubblico ferroviario deve diventare la dorsale principale della mobilità locale”, afferma Cataneo. Eppure, nonostante i fondi assegnati – già due volte, tra cui nel Piano Attuativo 2009–2013 – i lavori non sono mai stati avviati.

Il nodo strategico del Gargano

La ferrovia, secondo gli esperti, dovrebbe svolgere un ruolo centrale in un sistema di mobilità intermodale che includa l’aeroporto Gino Lisa e la stazione ad alta velocità di Foggia. La posta in gioco non riguarda solo i pendolari, ma anche l’economia turistica del Gargano: Vieste, Mattinata, Monte Sant’Angelo e l’intera costa rappresentano il 40% della ricettività turistica pugliese e circa l’8% del PIL locale.

Appello alla politica e alle istituzioni

La necessità di una decisione politica congiunta tra Regione Puglia e le amministrazioni comunali di Foggia e Manfredonia è stata ribadita in una recente audizione al Ministero dei Trasporti. Massimo Maiorano, membro del Collegio degli Esperti della Regione, ha sottolineato come l’eliminazione dei 3 km di binario sarebbe in contrasto con le normative europee, che favoriscono il ferro rispetto alla gomma. “Il BRT può avere senso dove la ferrovia non esiste, non dove è già presente e funzionante”, ha osservato Maiorano, assicurando il proprio impegno per portare il tema all’attenzione della presidenza regionale.

La voce della Chiesa

Anche la Chiesa si è espressa a favore della mobilità sostenibile. Monsignor Franco Moscone ha richiamato il messaggio di Papa Francesco sull’ambiente, ricordando che “il rispetto della creazione è parte integrante della spiritualità”. Il prelato ha ribadito l’importanza di utilizzare mezzi di trasporto che non deturpino il territorio ma che anzi lo valorizzino e lo tutelino.

Il ruolo dell’amministrazione locale

Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha riconosciuto la complessità della situazione e l’esistenza di interessi divergenti. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di connettere la città al mare, al porto turistico e al lungomare, in un’ottica di mobilità sostenibile. Un piano urbanistico in tal senso sarà elaborato entro dicembre, coinvolgendo le comunità locali e la nuova amministrazione regionale. “Solo la chiarezza può aiutarci a individuare le risorse necessarie”, ha dichiarato La Marca, evidenziando la volontà di non perdere tempo ma anche di evitare decisioni affrettate.