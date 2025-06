FOGGIA – La regione Puglia si conferma tra le aree più colpite dal lavoro povero e precario in Italia. Secondo i dati recentemente diffusi dalla Cgil Puglia, circa 500.000 lavoratori, ovvero il 56,8% del totale degli occupati nella regione, vivono con un salario netto mensile pari o inferiore a mille euro.

Un dato che evidenzia la difficile situazione economica di una parte significativa della forza lavoro locale.

Lo studio, presentato questa mattina a Bari alla presenza di rappresentanti sindacali e accademici, rivela anche che quasi una persona su tre con un contratto precario si trova in questa condizione da almeno cinque anni.

La situazione si aggrava considerando che la Puglia è seconda in Italia per numero di occupati a termine da almeno cinque anni, subito dopo la Basilicata, e si colloca al sesto posto nella classifica della bassa intensità lavorativa nel 2024, con un lavoratore su dieci che non supera i due mesi di impiego.

Il rapporto evidenzia inoltre che quasi un pugliese su tre vive in famiglie con redditi inferiori alla soglia di povertà, posizionando la regione al quarto posto nazionale per livello di deprivazione materiale e sociale. Più di una persona su dieci manifesta almeno sette segnali di allerta legati alla grave deprivazione.

Il quadro emerge ancora più preoccupante considerando il mercato del lavoro: circa il 10% dei lavoratori pugliesi è impiegato con part-time involontario, una percentuale che sale al 17,2% tra le donne.

Inoltre, un cittadino su quattro svolge professioni per le quali è richiesto un titolo di studio inferiore rispetto alle qualifiche possedute.

La percezione delle difficoltà economiche è forte: un pugliese su dieci ritiene che la propria famiglia fatichi ad arrivare a fine mese, mentre il 28% delle donne non lavora né cerca attivamente un’occupazione.

Per quanto riguarda i tassi di occupazione, la regione registra una media del 55,3%, con notevoli differenze tra uomini (70,3%) e donne (40,5%).

Questi dati sottolineano le criticità strutturali del mercato del lavoro pugliese e l’urgenza di interventi mirati per contrastare la diffusione della povertà lavorativa e migliorare le condizioni occupazionali.

La Cgil Puglia chiede azioni concrete da parte delle istituzioni per favorire contratti stabili e salari dignitosi, promuovendo politiche attive volte a ridurre le disuguaglianze sociali ed economiche nella regione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it