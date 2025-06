Manfredonia, al via la ristrutturazione dell’impianto sportivo di via Orto Sdanga

MANFREDONIA – Un passo decisivo verso la sicurezza e la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. Con la determinazione dirigenziale n. 965 del 27 maggio 2025, il Comune di Manfredonia ha avviato ufficialmente la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell’impianto sportivo di via Orto Sdanga, all’angolo con via Pastini.

Il progetto, che rientra nel Bando regionale per il finanziamento di interventi indifferibili e di messa in sicurezza degli impianti sportivi comunali, sarà realizzato grazie a un contributo di 100.000 euro interamente finanziato dalla Regione Puglia, ottenuto in seguito all’approvazione della graduatoria definitiva del bando pubblicato nel 2021.

L’intervento

L’impianto sportivo, punto di riferimento per lo sport cittadino, sarà oggetto di un importante intervento di riqualificazione che prevede:

lavori per un totale di 77.585,04 euro, di cui 21.827,97 euro destinati alla manodopera (non soggetti a ribasso);

3.040 euro per oneri speciali relativi alla sicurezza;

spese tecniche per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza pari a 6.200 euro;

fondi destinati a imprevisti, spese generali e oneri fiscali che completano il quadro economico fino al totale finanziato.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Di Tullo, già incaricato con Delibera di Giunta n. 44 del 6 novembre 2024. L’intero progetto è stato approvato con determina n. 720 del 15 aprile 2025.

Affidamento tramite MEPA

L’affidamento dei lavori avverrà tramite affidamento diretto sulla piattaforma MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023, per importi inferiori a 150.000 euro. Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo.

La stipula del contratto avverrà in modalità elettronica tramite la stessa piattaforma, garantendo trasparenza, rapidità e semplificazione amministrativa.

Con la determinazione, il Comune ha anche accertato e prenotato a bilancio la somma di 100.000 euro, garantendo la piena copertura finanziaria dell’intervento per l’esercizio 2025.

Con un successivo atto, sarà nominato il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Seguiranno l’aggiudicazione definitiva, la stipula del contratto e l’avvio effettivo dei lavori, previsti nei prossimi mesi.

L’iniziativa rientra in un più ampio piano di valorizzazione degli impianti sportivi comunali, sostenuto dalla Regione Puglia attraverso la Legge Regionale n. 33/2003, volto a promuovere il diritto allo sport in ambienti sicuri, accessibili e moderni.