MANFREDONIA – Con la determinazione dirigenziale n. 1006 del 3 giugno 2025, il Comune di Manfredonia ha formalizzato l’ingresso nei propri ruoli di due nuovi assistenti sociali, nell’ambito del PIAO 2024-2026 e in attuazione della deliberazione di Giunta n. 28/2024.

Il provvedimento, firmato dal Dirigente del Settore Risorse Umane ed Economia, Tommaso Gioieni, fa seguito alla procedura di mobilità volontaria attivata a febbraio 2025 e conclusa con la graduatoria approvata lo scorso 19 maggio. I vincitori ammessi al trasferimento sono la dottoressa Marialetizia Mastropasqua, proveniente dal Comune di Orta Nova, e il dottor Ulrico Emanuel Del Nobile, già in servizio presso l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”.

Il dott. Del Nobile ha già sottoscritto l’accordo di cessione del contratto e prenderà servizio a Manfredonia a partire dal 1° giugno 2025. La dott.ssa Mastropasqua, il cui contratto sarà formalmente trasferito a partire dal 1° luglio 2025, è in attesa della sottoscrizione definitiva dell’accordo tra gli enti interessati.

Entrambi i professionisti saranno inquadrati nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con il profilo di “Assistente Sociale”, secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali.

La determina specifica che la copertura finanziaria necessaria era già stata prevista con precedente atto dirigenziale e che non sono stati rilevati conflitti di interesse né elementi ostativi all’immissione in ruolo. L’atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione e sarà pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio online del Comune.

L’inserimento dei due assistenti sociali rientra in un piano più ampio di potenziamento delle politiche sociali territoriali, in linea con gli obiettivi di pianificazione strategica e gestione del personale delineati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024–2026.