Manfredonia, Marasco rilancia: “Urgente realizzare un hub terminal bus per il futuro della mobilità urbana”

Manfredonia. Con una formale interrogazione inviata tramite PEC al Prefetto di Foggia, al Sindaco di Manfredonia, al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario Comunale – in qualità di Funzionario del Ministero – il consigliere comunale Giuseppe Marasco (capogruppo del Gruppo Misto) torna a sollevare con forza il tema della mancanza di un hub terminal bus nella città sipontina, definendolo un intervento di vitale importanza per la mobilità urbana, la vivibilità cittadina e lo sviluppo sostenibile del territorio.

“È una questione che non può più essere rimandata – scrive Marasco – perché un hub intermodale ben progettato rappresenta il futuro della mobilità pubblica e collettiva, oltre che una necessità urgente per una città che da troppi anni soffre disorganizzazione, traffico, isolamento dei quartieri periferici e carenza di servizi essenziali”.

Un nodo centrale per la mobilità sostenibile

Il consigliere comunale elenca i principali vantaggi che deriverebbero dalla realizzazione di un terminal bus moderno e funzionale: un punto di scambio tra autobus, treni, biciclette, mezzi privati e mobilità dolce, in grado di ottimizzare il trasporto pubblico locale e decongestionare il traffico veicolare. Un’opera in grado di favorire l’accessibilità dei cittadini a tutti i quartieri, con benefici in termini di inclusione sociale, equità, sicurezza stradale e tutela ambientale.

“Un hub moderno – prosegue Marasco – aiuta le persone a muoversi meglio, in modo più semplice, comodo ed economico, sia per brevi tragitti urbani che per collegamenti extraurbani e regionali. Significa pensare a una città più efficiente, più vivibile, più sana. Una città che si prende cura dei suoi cittadini e guarda al futuro.”

Le proposte concrete: tre aree strategiche

Nell’interrogazione, Marasco avanza tre ipotesi localizzative per l’hub terminal, da valutare secondo criteri di funzionalità, accessibilità e impatto:

Lungomare Nazario Sauro, nell’ampia area a fianco della Capitaneria di Porto, attualmente utilizzata come parcheggio adiacente al mercato ittico. Uno spazio ampio, pianeggiante e ben collegato con il centro e con le direttrici principali di traffico.

Zona retrostante il centro commerciale Cesarano, nei pressi della stazione ferroviaria “Manfredonia Campagna”, che rappresenta un nodo potenzialmente strategico, già parzialmente servito dal trasporto ferroviario e adatto a essere riconvertito in piattaforma multimodale.

Interno della stessa stazione “Manfredonia Campagna”, con l’eliminazione dei binari in disuso e il superamento dell’attuale “muro divisorio”, definito da Marasco come un simbolico “muro di Berlino” che isola un’area urbana che invece andrebbe riqualificata e reintegrata nel tessuto cittadino.

Una richiesta al Consiglio e all’Amministrazione

Nel concludere il suo intervento, Marasco si rivolge direttamente all’Amministrazione comunale, chiedendo che la proposta venga presa in seria considerazione e inserita nella programmazione urbanistica e nei piani strategici della mobilità. Auspica una risposta orale in Consiglio Comunale e successivamente scritta, per dare concretezza al dibattito e responsabilità istituzionale alle scelte future.

“Sono certo – scrive – che le autorità cittadine e sovracomunali comprenderanno l’importanza di questo progetto e si impegneranno per dare a Manfredonia un’infrastruttura moderna, efficiente e simbolo di rinascita. Dopo anni di abbandono, la nostra città merita una visione nuova, basata su servizi, accessibilità e dignità urbana”.