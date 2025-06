Quando un malinteso diventa processo. 3 operatori ecologici di Mattinata rischiano il lavoro, assolti

Foggia – Mattinata. Tre operatori ecologici di Mattinata sono stati accusati di furto aggravato per un episodio risalente al 2023. L’imputazione, particolarmente grave e infamante proprio per chi esercita un pubblico servizio, descriveva un presunto furto avvenuto “in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, impossessandosi, sottraendole dalla pubblica via, di uno zaino contenente beni personali, tra cui portafogli e carte…”.

Le indagini condotte dai Carabinieri avevano acquisito anche un filmato che si riteneva rappresentasse i momenti in cui si sarebbe consumato il reato. Inevitabili le ricadute sul piano lavorativo: un’accusa di tale portata avrebbe potuto comportare il licenziamento degli imputati in caso di condanna.

Tuttavia, nella giornata di ieri, all’esito dell’udienza dibattimentale e soprattutto dell’esame della parte offesa, sono emerse numerose incongruenze nella ricostruzione accusatoria. Grazie anche alle incalzanti domande del difensore, è stato chiarito che i tre operatori, durante il loro turno di lavoro, non avevano sottratto alcunché, ma si erano imbattuti in uno zaino bianco lasciato accanto ad altri rifiuti. Solo in udienza la denunciante ha ammesso di aver dimenticato lo zaino, mentre in sede di denuncia aveva dichiarato di aver subito un furto.

Inoltre, il filmato non documentava in modo univoco la sottrazione dell’oggetto. L’immagine che i Carabinieri avevano interpretato come uno zaino bianco sul cruscotto del mezzo di raccolta si è rivelata essere, in realtà, una busta contenente un termos e generi alimentari appartenente a uno degli operatori.

Ulteriori discrepanze sono emerse riguardo al luogo dei fatti: nella denuncia era stato indicato un punto diverso rispetto a quello effettivamente coinvolto, che è stato individuato solo grazie alla collaborazione degli stessi operatori ecologici, i quali avevano segnalato il ritrovamento ai familiari della persona offesa.

Nonostante ciò, il giorno successivo la parte offesa aveva presentato denuncia per furto aggravato contro ignoti. Tuttavia, nel corso del processo, ha ritrattato la versione iniziale, contribuendo a scagionare completamente gli imputati.

I tre operatori, assistiti dall’avv. Pierpaolo Fischetti del Foro di Foggia, hanno potuto finalmente vedere riconosciuta la propria innocenza e desiderano esprimere pubblicamente la loro gratitudine al legale per l’impegno e la professionalità dimostrati.