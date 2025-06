Il Consigliere Regionale Francesco Paolicelli ha presentato una mozione al per promuovere e rafforzare la professione infermieristica attraverso l’attivazione di corsi di laurea magistrale dedicati negli Atenei pugliesi.

La proposta nasce dalla crescente esigenza di potenziare il ruolo degli infermieri nel Sistema Sanitario Regionale, alla luce dei dati allarmanti resi noti da recenti studi nazionali. In Italia, il numero di infermieri per abitante, i livelli salariali e la disponibilità di formazione avanzata risultano inferiori rispetto alla media OCSE, con gravi ricadute sulla qualità dell’assistenza sanitaria.

“Occorre investire in maniera concreta e strutturale sul capitale umano che ogni giorno garantisce la salute dei cittadini – dichiara Paolicelli –. Rafforzare la formazione degli infermieri significa migliorare la qualità del servizio sanitario, valorizzare una professione centrale per il nostro welfare e trattenere i talenti nel nostro territorio”.

La mozione impegna la Giunta regionale a collaborare con il Governo nazionale per attuare l’iniziativa del Ministero della Salute sui corsi magistrali per infermieri nelle aree di Cure Primarie e Sanità Pubblica, Cure Pediatriche e Terapie Intensive, nonché a sollecitare il MUR per accelerare l’iter normativo.

Tra gli impegni richiesti figurano anche:

• il confronto con il Comitato regionale per il diritto allo studio per l’inserimento nei piani universitari,

• la predisposizione di borse di studio e incentivi per gli infermieri già in servizio,

• campagne di informazione in collaborazione con ASL e Ordini professionali.

“Questa mozione – conclude Paolicelli – vuole essere un segnale forte di attenzione e riconoscimento nei confronti di una categoria che ha dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, professionalità, dedizione e spirito di servizio. La Puglia può e deve essere un modello nella valorizzazione delle professioni sanitarie”.