STORNARA – Proseguiranno fino alla fine del 2028 le attività di accoglienza, integrazione e tutela rivolte ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati ospitati nel territorio comunale. La Provincia di Foggia ha ufficializzato l’aggiudicazione della gara relativa alla gestione del progetto SAI del Comune di Stornara, per un valore complessivo superiore a 1,13 milioni di euro.

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione rappresenta il principale strumento nazionale destinato all’inserimento sociale dei beneficiari di protezione internazionale attraverso percorsi personalizzati di accompagnamento, orientamento, formazione e inclusione.

La procedura di gara è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia dopo l’adesione del Comune di Stornara al servizio provinciale per la gestione delle gare pubbliche.

L’appalto riguarda la gestione di 37 posti destinati all’accoglienza ordinaria nell’ambito del progetto SAI identificato con il codice PROG-631-PR-4 e copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

Alla procedura ha partecipato un unico concorrente. Dopo l’esame della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione al Consorzio Matrix – Cooperativa Sociale, con sede a Vasto, risultato primo classificato con un punteggio complessivo di 83,265 punti.

L’offerta economica presentata ha previsto un ribasso del 15 per cento sulla quota soggetta a gara. L’importo finale dell’affidamento ammonta a 1.130.962,37 euro oltre IVA.

Per l’esecuzione delle attività il Consorzio Matrix ha indicato due cooperative sociali operative: Pianeti Diversi e Luceria Servizi, che collaboreranno alla gestione dei percorsi di accoglienza e integrazione previsti dal progetto.

Come previsto dalla normativa, prima dell’aggiudicazione definitiva sono stati effettuati tutti i controlli relativi ai requisiti dell’operatore economico e delle cooperative esecutrici. Le verifiche hanno riguardato aspetti antimafia, fiscali, contributivi, camerali e professionali, con esito positivo.

L’aggiudicazione è pertanto diventata immediatamente efficace, consentendo al Comune di programmare la prosecuzione delle attività senza interruzioni.

Il progetto SAI svolge un ruolo fondamentale nelle politiche di inclusione sociale, offrendo ai beneficiari non soltanto un alloggio temporaneo ma anche servizi di mediazione culturale, supporto psicologico, formazione linguistica, orientamento al lavoro e accompagnamento verso l’autonomia.

Per un piccolo centro come Stornara, la continuità del servizio rappresenta un elemento importante sia dal punto di vista sociale sia da quello organizzativo, consentendo di mantenere attiva una rete di accoglienza strutturata e finanziata a livello nazionale.

Con l’affidamento appena concluso, il Comune potrà proseguire il percorso già avviato negli anni precedenti, garantendo assistenza e integrazione ai beneficiari presenti sul territorio e consolidando il sistema locale dei servizi sociali.