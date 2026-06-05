MANFREDONIA – Torna al centro del dibattito la gestione del personale in ASE Spa, la società partecipata che si occupa dei servizi ambientali cittadini. A sollevare nuovamente la questione sono alcuni ex lavoratori, attualmente impegnati in un contenzioso davanti al Tribunale del Lavoro di Foggia, che contestano il continuo ricorso a lavoratori somministrati e a tempo determinato da parte dell’azienda.

Secondo quanto riferito dagli ex dipendenti, dopo l’assunzione a tempo indeterminato di 12 operatori ecologici entrati in servizio il 2 febbraio scorso, l’organico aziendale non sarebbe stato completato. A sostegno di questa tesi viene richiamata una successiva ricerca di personale pubblicata da ASE tramite Attal Group, relativa a 10 operatori ecologici da impiegare per circa tre mesi, dal 9 marzo al 6 giugno 2026, come risulta dall’avviso diffuso dall’azienda.

Sempre secondo gli ex lavoratori, già prima di tale selezione erano presenti in servizio altri operatori assunti tramite agenzie interinali. Circostanza che, a loro avviso, dimostrerebbe come il fabbisogno di personale non sia occasionale o limitato a specifici periodi dell’anno, ma rappresenti una necessità continuativa.

Gli stessi evidenziano inoltre che, nelle ultime settimane, sarebbe stata pubblicata una nuova ricerca di personale attraverso Manpower per ulteriori 20 addetti allo spazzamento e alla raccolta rifiuti con contratto a tempo determinato. Parallelamente, riferiscono della presenza in azienda di altri lavoratori somministrati attraverso diverse agenzie per far fronte alle attività operative quotidiane.

Da qui la posizione sostenuta dagli ex operatori, i quali ritengono che il frequente ricorso a contratti temporanei e di somministrazione possa essere indicativo di una carenza strutturale di organico. Una valutazione che, tuttavia, sarà eventualmente oggetto di approfondimento nelle sedi competenti.

I ricorrenti ricordano di aver promosso un’azione giudiziaria attraverso il proprio legale nell’ottobre 2025, prima della scadenza della proroga del bando allora vigente. La causa è tuttora pendente presso il Tribunale del Lavoro di Foggia e, secondo quanto riferito dagli interessati, si è giunti alla terza udienza. Nel frattempo, sarebbe stata depositata la documentazione istruttoria a supporto delle rispettive posizioni.

La vicenda continua quindi a svilupparsi sia sul piano giudiziario sia su quello del confronto pubblico. Gli ex lavoratori sostengono che la questione riguardi non soltanto le loro posizioni individuali, ma anche l’organizzazione complessiva del servizio di igiene urbana. Dall’altra parte, eventuali valutazioni sulla correttezza delle procedure adottate e sull’effettiva consistenza del fabbisogno di personale restano demandate agli organi competenti e, per quanto riguarda il contenzioso in corso, alle decisioni della magistratura.

Si precisa che il procedimento giudiziario è attualmente pendente e che non risultano, allo stato, pronunce definitive nel merito della controversia. Le ricostruzioni e le valutazioni riportate nell’articolo sono attribuite ai ricorrenti e rappresentano le loro posizioni nell’ambito della vicenda in corso.

A cura di Michele Solatia.