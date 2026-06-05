FOGGIA – Avrebbero assaltato sportelli bancomat utilizzando le cosiddette “marmotte”, ordigni esplosivi artigianali inseriti negli ATM per provocarne l’esplosione e impossessarsi del denaro contenuto all’interno. Per questo il Gip del Tribunale di Foggia ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di sette persone, ritenute gravemente indiziate a vario titolo di furto aggravato, tentato furto, detenzione e porto di materiale esplosivo e ricettazione.

L’indagine riguarda due distinti episodi. Il primo è l’assalto consumato il 17 gennaio 2026 a Quarrata, in provincia di Pistoia, ai danni di una filiale del Banco Alta Toscana Credito Cooperativo. Il secondo riguarda il tentato colpo del 12 marzo 2026 a Vallata, in provincia di Avellino, presso una filiale Bper.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso immagini di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche, tracciamenti GPS e sequestri di denaro, il gruppo avrebbe agito con ruoli differenti nella pianificazione e nell’esecuzione degli assalti. Nel caso di Quarrata, le indagini avrebbero consentito di individuare i presunti autori poco dopo il colpo, quando due di loro furono fermati lungo l’Autostrada del Sole con numerose banconote ritenute provenienti dall’esplosione del bancomat.

Le intercettazioni successive avrebbero inoltre rafforzato il quadro accusatorio, consentendo agli inquirenti di ricostruire contatti e rapporti tra i diversi indagati. Per il Gip gli elementi raccolti delineano un quadro di “gravi indizi di colpevolezza” nei confronti dei soggetti coinvolti.

Per quanto riguarda il tentato assalto di Vallata, gli investigatori contestano l’utilizzo di esplosivi e di un’autovettura risultata rubata. Fondamentali sarebbero state le immagini delle telecamere, le attività tecniche e il rinvenimento di materiali ritenuti compatibili con la preparazione degli ordigni.

Nell’ordinanza il giudice evidenzia inoltre il rischio di reiterazione dei reati, ritenendo il gruppo particolarmente organizzato e specializzato negli assalti ai bancomat mediante l’impiego di esplosivi. Per questo motivo è stata ritenuta adeguata esclusivamente la misura della custodia cautelare in carcere.

I destinatari della misura cautelare