FOGGIA – Nuovo passaggio amministrativo per uno dei principali stabilimenti agroalimentari presenti nel territorio foggiano. La Provincia di Foggia ha adottato il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) in favore della società Bonomelli Srl per l’impianto dedicato all’essiccazione e alla lavorazione del tè e di altri preparati per infusi situato lungo la Strada Statale 89, in direzione Manfredonia.

L’atto, emanato dal Settore Ambiente della Provincia, rappresenta il punto di arrivo di un articolato procedimento amministrativo avviato attraverso il Suap del Comune di Foggia e finalizzato alla regolarizzazione e all’aggiornamento delle autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento dell’attività produttiva.

L’Autorizzazione Unica Ambientale costituisce uno strumento introdotto dal legislatore per semplificare i procedimenti amministrativi delle imprese. Attraverso un unico provvedimento vengono infatti accorpati diversi titoli autorizzativi in materia ambientale, riducendo tempi e adempimenti burocratici per le aziende.

Nel caso dello stabilimento Bonomelli, la richiesta è stata presentata dalla società per ottenere tre distinti titoli ambientali: l’autorizzazione relativa agli scarichi, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il nulla osta in materia di impatto acustico.

L’impianto interessato dal provvedimento si trova in agro di Foggia, lungo la Statale 89 al chilometro 5, ed è dedicato alla lavorazione industriale di tè, tisane e preparati per infusi destinati alla distribuzione commerciale nazionale e internazionale.

L’iter autorizzativo è iniziato nell’estate del 2025, quando il Suap del Comune di Foggia ha trasmesso alla Provincia la documentazione presentata dall’azienda. Successivamente gli uffici provinciali hanno richiesto integrazioni tecniche, chiarimenti e ulteriore documentazione progettuale per verificare la piena conformità dell’intervento alle normative ambientali vigenti.

Nel corso dell’istruttoria sono stati esaminati gli aspetti legati alla gestione delle acque meteoriche, alle emissioni derivanti dai processi produttivi e agli impatti acustici dell’attività industriale. Le verifiche hanno coinvolto i diversi enti competenti e si sono concluse con esito favorevole.

La Provincia ha quindi adottato l’Autorizzazione Unica Ambientale, che comprende l’autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche, la modifica sostanziale dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e il nulla osta relativo all’impatto acustico.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento, l’autorizzazione avrà una durata di quindici anni a partire dal rilascio del titolo finale da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Foggia. Trascorso tale periodo, la società dovrà richiedere il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza.

Il documento precisa inoltre che eventuali modifiche future all’attività o agli impianti dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ambientale.

L’adozione dell’AUA non sostituisce altri eventuali titoli edilizi, urbanistici o paesaggistici necessari per l’esercizio dell’attività, ma costituisce il riferimento principale per gli aspetti legati alla tutela ambientale.

Per il territorio foggiano si tratta di un passaggio rilevante perché consente a una realtà industriale consolidata di operare nel rispetto degli standard ambientali previsti dalla legislazione vigente, garantendo al contempo controlli e monitoraggi sulle attività produttive.