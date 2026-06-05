Edizione n° 6088

BALLON D'ESSAI

FRANCESCA - ROSSELLA // Francesca, cardiopatica dalla nascita. Una bambina aspetta aiuto, la politica irresponsabilmente tace
5 Giugno 2026 - ore  14:50

CALEMBOUR

BOLOGNA INCIDENTE // Scontro tra moto e auto: muore 19enne. Tragedia
5 Giugno 2026 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra”

NO TAX DAY Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra”

La mobilitazione delle forze del centrodestra foggiano richiama centinaia di cittadini in corso Vittorio Emanuele.

Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra"

Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Giugno 2026
Foggia // Politica //

La mobilitazione delle forze del centrodestra foggiano richiama centinaia di cittadini in corso Vittorio Emanuele. Il NO TAX DAY organizzato ieri ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, con oltre cinquecento firme raccolte tra le 18 e le 21 contro l’aumento dell’addizionale IRPEF deciso dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per coprire il disavanzo sanitario di 369 milioni di euro. Una risposta netta da parte della cittadinanza, che ha voluto manifestare il proprio dissenso verso un provvedimento ritenuto ingiusto e penalizzante per famiglie, lavoratori e imprese.

L’iniziativa ha visto la presenza e il sostegno delle principali forze politiche del centrodestra pugliese: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, il movimento “Puglia con Noi”, il Partito Liberaldemocratico e Unione di Centro. Una partecipazione ampia e compatta che ha trasformato il presidio in un momento di confronto pubblico molto partecipato, con un flusso costante di cittadini che hanno scelto di firmare la petizione.

Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra"
Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra”

«L’aumento dell’addizionale IRPEF è una scelta che colpisce direttamente i redditi dei pugliesi, senza affrontare le vere cause del disavanzo sanitario» dichiarano i partiti di centrodestra che aggiungono: «La risposta dei foggiani dimostra che la misura è percepita come un’ingiustizia e che esiste una forte richiesta di responsabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche».

Il successo del NO TAX DAY conferma la crescente attenzione dei cittadini verso le scelte fiscali del presidente Decaro e rafforza l’impegno del centrodestra pugliese nel contrastare provvedimenti ritenuti dannosi per il tessuto economico e sociale. La mobilitazione continuerà con nuove iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle comunità locali, in un percorso che punta a tutelare i contribuenti e a promuovere una gestione più efficiente e responsabile della sanità regionale.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO