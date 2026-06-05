Centrodestra Foggia, NO TAX DAY: “Oltre 500 firme raccolte, successo dell’iniziativa del centrodestra”

La mobilitazione delle forze del centrodestra foggiano richiama centinaia di cittadini in corso Vittorio Emanuele. Il NO TAX DAY organizzato ieri ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative, con oltre cinquecento firme raccolte tra le 18 e le 21 contro l’aumento dell’addizionale IRPEF deciso dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per coprire il disavanzo sanitario di 369 milioni di euro. Una risposta netta da parte della cittadinanza, che ha voluto manifestare il proprio dissenso verso un provvedimento ritenuto ingiusto e penalizzante per famiglie, lavoratori e imprese.

L’iniziativa ha visto la presenza e il sostegno delle principali forze politiche del centrodestra pugliese: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, il movimento “Puglia con Noi”, il Partito Liberaldemocratico e Unione di Centro. Una partecipazione ampia e compatta che ha trasformato il presidio in un momento di confronto pubblico molto partecipato, con un flusso costante di cittadini che hanno scelto di firmare la petizione.

«L’aumento dell’addizionale IRPEF è una scelta che colpisce direttamente i redditi dei pugliesi, senza affrontare le vere cause del disavanzo sanitario» dichiarano i partiti di centrodestra che aggiungono: «La risposta dei foggiani dimostra che la misura è percepita come un’ingiustizia e che esiste una forte richiesta di responsabilità e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche».

Il successo del NO TAX DAY conferma la crescente attenzione dei cittadini verso le scelte fiscali del presidente Decaro e rafforza l’impegno del centrodestra pugliese nel contrastare provvedimenti ritenuti dannosi per il tessuto economico e sociale. La mobilitazione continuerà con nuove iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle comunità locali, in un percorso che punta a tutelare i contribuenti e a promuovere una gestione più efficiente e responsabile della sanità regionale.