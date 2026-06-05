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FEDERICO II DI PUMPO Federico II e la Capitanata, Di Pumpo: “Castelfiorentino e Torremaggiore non possono essere dimenticate”

"Apprendo con interesse della realizzazione del film dedicato alla figura di Federico II di Svevia"

Federico II e la Capitanata, Di Pumpo: “Castelfiorentino e Torremaggiore non possono essere dimenticate”

Federico II e la Capitanata, Di Pumpo: “Castelfiorentino e Torremaggiore non possono essere dimenticate”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Giugno 2026
Politica // San Severo //

TORREMAGGIORE – «Federico II senza la Capitanata è un racconto incompleto». È questo il senso dell’intervento del sindaco di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo, che ha espresso apprezzamento per il progetto cinematografico La Meraviglia del Mondo, dedicato all’imperatore svevo e diretto da Francesco Lopez, con Riccardo Scamarcio nel ruolo di protagonista e co-produttore, ma ha al tempo stesso manifestato perplessità per l’assenza di riferimenti al territorio della Capitanata.

«Apprendo con interesse della realizzazione del film dedicato alla figura di Federico II di Svevia – afferma Di Pumpo – tuttavia non posso non evidenziare con rammarico l’assenza della Capitanata e soprattutto di Castelfiorentino, in agro di Torremaggiore, luogo in cui l’Imperatore morì il 13 dicembre 1250».

Secondo il primo cittadino, un’opera che punta a raccontare Federico II come figura moderna e capace di offrire risposte ancora attuali alle grandi sfide della società non può prescindere dai luoghi che ne hanno segnato la vita e l’eredità storica.

Nel suo intervento, Di Pumpo richiama alcuni dei principali siti federiciani della provincia di Foggia: Castelfiorentino nel territorio di Torremaggiore, il Castello di Lucera, il Palazzo Imperiale di Foggia, Castelpagano ad Apricena e il Castello di Monte Sant’Angelo. «Si tratta di luoghi che rappresentano una parte fondamentale della storia e dell’eredità culturale dello Stupor Mundi», sottolinea.

Il sindaco ricorda inoltre l’impegno profuso negli anni per mantenere viva la memoria dell’imperatore svevo, evidenziando il ruolo di Torremaggiore come città federiciana e il sostegno garantito da Regione Puglia e Comune alla manifestazione “Suggestioni Sub Flore”, la settimana di eventi medievali dedicata a Federico II.

Da qui l’appello rivolto agli autori e ai produttori della pellicola: «Auspico una riflessione affinché si possa dare piena completezza alla narrazione storica dell’Imperatore Federico II, valorizzando il ruolo della Capitanata e della città di Torremaggiore nella sua vita e nella sua storia».

Per Di Pumpo, dunque, la figura dello Stupor Mundi non può essere raccontata senza quei luoghi che ne custodiscono ancora oggi la memoria e che rappresentano un patrimonio storico e culturale di valore nazionale.

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