FOGGIA – Un nuovo servizio destinato a sostenere persone non autosufficienti e caregiver familiari sarà affidato alla cooperativa sociale San Giovanni di Dio. La Provincia di Foggia, attraverso la Stazione Unica Appaltante, ha infatti formalizzato l’aggiudicazione della gara promossa dal Comune di Foggia per l’attivazione del servizio di sollievo rivolto alle famiglie che assistono persone fragili.

L’appalto ha un valore complessivo di oltre 271 mila euro e rappresenta uno degli interventi sociali più significativi programmati dall’Ambito territoriale sociale di Foggia nell’ambito delle politiche di sostegno alla non autosufficienza.

La procedura è stata gestita dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia dopo l’adesione del Comune di Foggia al sistema provinciale di gestione delle gare pubbliche. L’affidamento è avvenuto attraverso una procedura aperta basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che ha consentito di valutare sia la qualità tecnica delle proposte sia gli aspetti economici.

Alla gara hanno partecipato tre operatori economici. Al termine delle valutazioni, la commissione giudicatrice ha individuato come migliore proposta quella presentata dalla cooperativa sociale San Giovanni di Dio, realtà con sede a Foggia e già operante nel settore dei servizi socioassistenziali.

L’offerta risultata vincitrice ha ottenuto un punteggio complessivo di 81,167 punti, classificandosi al primo posto della graduatoria finale. L’importo di aggiudicazione ammonta a 271.047,30 euro oltre IVA, comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza.

Prima della formalizzazione definitiva dell’affidamento, la Provincia ha effettuato tutte le verifiche previste dal Codice dei Contratti Pubblici. Sono stati controllati i requisiti economici, professionali e morali della cooperativa, comprese le verifiche antimafia, contributive, fiscali e relative alla regolarità amministrativa.

L’esito positivo degli accertamenti ha consentito di dichiarare immediatamente efficace l’aggiudicazione.

Il servizio di sollievo è uno strumento particolarmente importante per le famiglie che si trovano ad assistere quotidianamente persone anziane, disabili o non autosufficienti. Attraverso interventi specifici si punta infatti a garantire momenti di supporto e sostituzione temporanea dei caregiver familiari, riducendo il carico assistenziale e migliorando la qualità della vita dell’intero nucleo familiare.

Negli ultimi anni il tema della non autosufficienza è diventato sempre più centrale nelle politiche sociali, soprattutto in considerazione dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento delle esigenze assistenziali. L’obiettivo del progetto promosso dal Comune di Foggia è proprio quello di rafforzare la rete territoriale dei servizi, offrendo risposte concrete alle situazioni di maggiore fragilità sociale e sanitaria.