FOGGIA – Continua il percorso di realizzazione del nuovo canile sanitario e rifugio comunale previsto nell’area di Quadrone delle Vigne. L’amministrazione comunale ha affidato un nuovo incarico tecnico professionale necessario per completare le procedure autorizzative legate all’emungimento delle acque sotterranee, attività indispensabile per il corretto avanzamento dell’opera finanziata con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’intervento rappresenta uno dei principali investimenti in materia di tutela animale e servizi pubblici programmati dal Comune negli ultimi anni. Il progetto prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un’ex area produttiva comunale situata in località Quadrone delle Vigne, destinata a ospitare una moderna struttura dedicata all’accoglienza e alla cura degli animali.

L’investimento complessivo supera i 2,5 milioni di euro e rientra tra le opere finanziate nell’ambito della Missione 5 del PNRR dedicata alla rigenerazione urbana. Il progetto mira a trasformare un’area inutilizzata in una struttura pubblica moderna, in grado di rispondere alle esigenze del territorio in materia di gestione del randagismo e assistenza veterinaria.

Negli anni scorsi il Comune ha completato le procedure di gara per l’affidamento della progettazione e dei lavori, aggiudicando l’appalto alla cooperativa Scaf di Foggia. Contestualmente sono stati affidati gli incarichi per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo tecnico-amministrativo dell’opera.

L’intervento è ormai in una fase avanzata di realizzazione. Nel corso del 2024 e del 2025 sono stati approvati diversi stati di avanzamento lavori e liquidate le relative somme all’impresa esecutrice, segno di un cantiere che procede secondo il cronoprogramma stabilito.

L’ultima determinazione riguarda una questione tecnica ma particolarmente importante. Per completare correttamente le opere previste è infatti necessario gestire gli aspetti autorizzativi connessi all’utilizzo delle acque sotterranee presenti nell’area interessata dal progetto. Per questo motivo il Comune ha affidato un incarico professionale specialistico al geologo Antonio Raspatelli, chiamato a seguire la pratica relativa all’emungimento delle acque.

L’attività consentirà di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie e di garantire il rispetto delle normative ambientali vigenti. Si tratta di un passaggio essenziale per evitare rallentamenti nella fase conclusiva dei lavori e assicurare la piena operatività della struttura una volta terminato il cantiere.

Il nuovo canile rappresenta un’opera attesa da anni. Oltre a migliorare le condizioni di accoglienza degli animali, la struttura consentirà di rafforzare le attività di prevenzione del randagismo e di supportare il lavoro dei servizi veterinari pubblici.

L’obiettivo dell’amministrazione è quello di dotare Foggia di un impianto moderno, efficiente e adeguato agli standard richiesti dalla normativa nazionale in materia di tutela degli animali.

Una volta completato, il complesso potrà diventare un punto di riferimento non soltanto per il capoluogo, ma per l’intero territorio provinciale, contribuendo a migliorare la gestione del fenomeno del randagismo e garantendo servizi più efficaci alla comunità.

A cura di Giovanna Tambo.