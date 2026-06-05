Francesca, cardiopatica dalla nascita. Una bambina aspetta aiuto, la politica irresponsabilmente tace

Ho cercato di mantenere la dovuta serenità nel raccontare questa vicenda. Tuttavia, di fronte a una situazione tanto grave e a una risposta così insufficiente, diventa difficile non manifestare delusione e amarezza. O, meglio: disgusto.

Come già documentato attraverso video-interviste e articoli, da tempo seguo e seguiamo il caso di una bambina residente a San Ferdinando di Puglia, nella BAT, cardiopatica dalla nascita e in ventilazione assistita. La situazione sanitaria e familiare che la riguarda è oggettivamente critica. Ribadisco: critica.

Da anni, e con maggiore insistenza negli ultimi mesi, i genitori chiedono sostegno per poter intraprendere e consolidare un percorso sanitario di alto livello per la figlia. Non hanno chiesto contributi economici, ma attenzione, ascolto, orientamento e supporto istituzionale.

«Ho avuto una chiamata dal Gaslini di Genova per parlare con loro. Speriamo bene», ci dice oggi, 5 giugno, la mamma di Francesca, la signora Rossella, da sempre presente a sostegno della figlia, con il marito Gaetano. «Noi chiediamo di rafforzare le visite e di essere guidati nel percorso della bambina, con tutte le strutture coinvolte, affinché venga stabilita la priorità per il benessere della bambina».

Relativamente alla vicenda, nel corso del tempo ho contattato diversi politici del territorio: amministratori, consiglieri, esponenti di partito, candidati ed eletti. Ho cercato interlocutori tra coloro che quotidianamente occupano spazi pubblici e mediatici, presentandosi come punti di riferimento per la comunità. Gli stessi che commentano sempre, che non mancano di essere presenti a eventi, inaugurazioni, convegni, brindisi e iniziative spesso accompagnate da una comunicazione incessante. Qual è stato il risultato? Fatta eccezione per la collega Evelyn di Fuori dal Coro (Rete 4) e per l’iniziale interessamento di una consigliera regionale — interessamento che ha consentito l’apertura di un tavolo di confronto tra le parti coinvolte, in particolare nell’ambito sanitario — ho riscontrato soprattutto silenzio. Indifferenza. Un silenzio che, dal mio punto di vista, lascia aperti molti interrogativi.

Al netto di chi sa di aver fatto qualcosa, pochissimi casi, a cosa serve realmente un politico per la crescita del tessuto sociale, economico, sanitario, produttivo, culturale di una comunità? Ve lo siete mai chiesto? A cosa servono, realmente?

Anche il giornalismo, in generale, rischia spesso di apparire inutile. Tuttavia, quando il giornalista svolge con determinazione la propria funzione di denuncia, può contribuire ad accendere i riflettori su situazioni che altrimenti resterebbero invisibili.

Resta l’amarezza nel constatare come, di fronte a una bambina che necessita semplicemente di sostegno, attenzione e interesse, le risposte siano state così scarse. Semplicemente: menefreghismo, nonostante l’urgenza della sua salute. A tanti continuerà a non interessare, perché una figura politica potrebbe sempre servire un giorno, ma provate a immaginare per un attimo se si fosse parlato della salute di vostro figlio, di vostra figlia.

Mi torna in mente il finale di Bianco, Rosso e Verdone, dell’emigrato dalla Germania che torna in Basilicata per votare, una delle rappresentazioni più efficaci del rapporto tra cittadini e istituzioni: un’immagine che sintetizza perfettamente la riflessione che questa vicenda mi lascia.