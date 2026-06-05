Giuseppe Conte in toccata e fuga a San Giovanni Rotondo non incide sull’Affaire Casa Sollievo della Sofferenza

Preciso come un cronometro, alle 12.00 di oggi, 5 giugno 2026, Giuseppe Conte, accompagnato da una schiera di onorevoli e assessori regionali targati Cinque Stelle, ha fatto capolino a San Giovanni Rotondo per un momento di condivisione pubblica con la candidata alla carica di sindaco del Campo Largo cittadino, Rossella Fini.

Poche parole per una platea non certo esaltante né esaltata, come accadeva in tempi decisamente migliori. La proverbiale dialettica del presidente ha confermato lo spirito sommesso e poco reattivo della piazza, soprattutto nel parlare di Casa Sollievo della Sofferenza. Poche parole che hanno rimarcato preoccupazione e, soprattutto, acclarato quanto da noi sempre sostenuto: la catastrofe dettata dalla fine di un sogno.

Non un comizio, ma dieci minuti di proclami dal sapore di chi sa di non poter osare oltre, anche perché il distinguo dei Cinque Stelle risiede proprio nella battaglia contro la sanità privata, quale è quella offerta da Casa Sollievo della Sofferenza, seppur con caratteristiche di servizio pubblico.

Il lontano ricordo delle sue entrate e uscite dall’ospedale ai tempi della gioventù, l’importanza strategica della struttura in termini di missione ed economia, il suo essere presidio indispensabile per produttività e lavoro. Non una parola, invece, sulle dichiarazioni offensive del direttore generale: «Se fossi un cittadino di San Giovanni Rotondo mi vergognerei di esserlo». Non una parola sull’eventuale iniziativa parlamentare relativa a un caso di rilevanza nazionale.

Una fuitina che si è aperta con una battuta simpatica sul cappotto indossato da Mario Furore: «Pensando di venire in montagna partendo dalla sua Foggia, ha pensato di coprirsi bene, forse consigliato, da buon figlio obbediente, dalla mamma premurosa».

Oggi a San Giovanni Rotondo il sole splende e riscalda. Con l’auspicio che possa riscaldare anche l’orgoglio di essere cittadini di questa città, stasera si chiuderà la campagna elettorale nella speranza che le due candidate allo scranno più alto del Comune, non più riverenti al potere amministrativo di Casa Sollievo della Sofferenza, compiano l’ultimo sforzo e prendano le distanze da un direttore generale che troppo spesso dimentica la sua funzione principale: salvare Casa Sollievo della Sofferenza, anziché additare colpe a chi ne ha certamente meno della sua figura professionale.

A cura di Maurizio Varriano