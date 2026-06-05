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MANFREDONIA RATTO Incredibile a Manfredonia, ratto precipita su un’auto parcheggiata: famiglia sotto shock

Un episodio tanto insolito quanto inquietante è stato segnalato questa mattina, intorno alle ore 9, nella zona dell’Eurospin di Manfredonia

Incredibile a Manfredonia, ratto precipita su un’auto parcheggiata: famiglia sotto shock

Incredibile a Manfredonia, ratto precipita su un’auto parcheggiata: famiglia sotto shock - PH: StatoQuotidiano

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
5 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un episodio tanto insolito quanto inquietante è stato segnalato questa mattina, intorno alle ore 9, nella zona dell’Eurospin di Manfredonia.

Secondo il racconto di una cittadina, un ratto sarebbe precipitato dall’alto di una palazzina finendo violentemente sul parabrezza della sua autovettura. L’animale sarebbe morto sul colpo a causa dell’impatto, provocando però grande spavento tra gli occupanti del veicolo.

«È caduto improvvisamente dall’alto mentre eravamo in auto con la famiglia. È stato uno shock enorme», riferisce la segnalante, che ha inviato alla redazione alcune fotografie dell’accaduto.

Le immagini mostrano il roditore riverso tra il cofano e la base del parabrezza dell’automobile. Al momento non sono note le cause che hanno determinato la caduta dell’animale né se si sia trattato di un episodio accidentale o riconducibile ad altre circostanze.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, soprattutto per le possibili implicazioni legate alla presenza di roditori in ambito urbano. Si auspica che gli enti competenti possano effettuare le opportune verifiche per accertare l’origine dell’accaduto e valutare eventuali interventi.

Le foto pubblicate sono state fornite da una lettrice che ha assistito direttamente all’episodio.

A cura di Michele Solatia.

3 commenti su "Incredibile a Manfredonia, ratto precipita su un’auto parcheggiata: famiglia sotto shock"

  1. Att nazione a sostare sul lungomare del sole ci sono dei serpenti enormi di quasi 3 metri dicono che siano cervoni e quindi non velenosi, ma vederselo scorrere tra i piedi di sera o trovarlo in auto non penso sia molto piacevole.

  2. Le zoccole che cadono dalle case?? Bon ci facciamo mancare nulla.

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