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Home // Gargano // Lesina, elezioni comunali: si torna al voto il 26 e 27 luglio nelle sezioni 1, 2, 3 e 4

LESINA AL VOTO Lesina, elezioni comunali: si torna al voto il 26 e 27 luglio nelle sezioni 1, 2, 3 e 4

La decisione arriva in seguito agli atti amministrativi e giudiziari che hanno portato alla ripetizione delle votazioni nelle quattro sezioni interessate

Minacce al Prefetto Paolo Giovanni Greco: obbligo di dimora per il responsabile

GIOVANNI GRIECO - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

LESINA – Saranno ripetute nelle sezioni elettorali 1, 2, 3 e 4 le operazioni di voto per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale di Lesina. Lo ha disposto la Prefettura di Foggia, che ha fissato le nuove consultazioni per domenica 26 e lunedì 27 luglio 2026, con eventuale turno di ballottaggio previsto per il 9 e 10 agosto.

La decisione arriva in seguito agli atti amministrativi e giudiziari che hanno portato alla ripetizione delle votazioni nelle quattro sezioni interessate. La Prefettura ha quindi trasmesso ai Comuni e agli organi competenti tutte le indicazioni operative per l’organizzazione delle consultazioni.

Tra gli adempimenti previsti figurano la revisione straordinaria delle liste elettorali, la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e la spedizione delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero. Particolare attenzione viene richiamata anche sul rispetto delle norme relative alla parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e sul divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione istituzionale non indispensabili nel periodo elettorale.

Il manifesto di convocazione dei comizi dovrà essere pubblicato entro l’11 giugno, mentre gli elettori italiani residenti in altri Paesi riceveranno apposita comunicazione entro il 1° luglio. Previsti inoltre specifici adempimenti per consentire il voto domiciliare agli elettori affetti da gravi infermità che impediscono l’allontanamento dall’abitazione.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 26 luglio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 27 luglio dalle ore 7 alle 15, esclusivamente nelle sezioni interessate dalla ripetizione delle consultazioni.

Redazione StatoQuotidiano.it

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