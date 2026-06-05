Manfredonia, i “giganti buoni” delle Harley-Davidson conquistano la città

Per qualche giorno Manfredonia si è trasformata nella capitale delle due ruote, accogliendo centinaia di motociclisti Harley-Davidson provenienti da diverse nazioni europee. Una presenza imponente ma al tempo stesso discreta, fatta di passione, amicizia e voglia di scoprire il territorio.

I caratteristici giubbotti in pelle, le magliette nere e il rombo inconfondibile delle Harley hanno attirato l’attenzione di cittadini e turisti, regalando alla città un colpo d’occhio insolito e affascinante. Quelli che molti hanno definito affettuosamente i “giganti buoni” hanno animato le strade del centro, il lungomare e le attività commerciali, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e internazionale.

La presenza dei biker ha rappresentato anche un’importante opportunità per l’economia locale. B&B, alberghi, bar, ristoranti, lidi e numerose attività commerciali hanno beneficiato dell’arrivo dei visitatori, che hanno scelto Manfredonia come tappa del loro viaggio europeo.

Per questo motivo, in città non mancano i ringraziamenti nei confronti di Ignazio Choppy, indicato da molti come uno degli artefici dell’iniziativa che ha portato questo grande raduno motociclistico sul Golfo di Manfredonia. Un impegno organizzativo che ha consentito di promuovere il territorio e di far conoscere le sue bellezze a ospiti provenienti da diverse realtà europee.

Al di là dell’aspetto spettacolare, l’evento ha dimostrato ancora una volta come il turismo legato alle passioni possa trasformarsi in una concreta occasione di crescita per il territorio. I biker hanno lasciato il segno non solo con le loro moto, ma soprattutto con la loro presenza cordiale e rispettosa, entrando in contatto con la comunità locale e vivendo la città da protagonisti.

Un’invasione pacifica e colorata che molti cittadini sperano possa tornare anche in futuro, confermando Manfredonia come meta sempre più attrattiva per eventi capaci di unire accoglienza, turismo e sviluppo economico.