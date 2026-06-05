MANFREDONIA – Prosegue il percorso amministrativo che punta a migliorare la viabilità tra i comparti edificatori CA e il primo Piano di Zona ex 167. Il Comune di Manfredonia ha affidato i servizi tecnici necessari per effettuare le indagini geofisiche e la caratterizzazione sismica delle aree interessate dal futuro intervento infrastrutturale.

Si tratta di un passaggio preliminare ma fondamentale per la redazione del progetto esecutivo destinato a ridisegnare uno dei principali collegamenti urbani della città. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la connessione tra le aree residenziali sorte negli ultimi anni e la viabilità esistente, riducendo criticità e congestioni che da tempo interessano la zona.

Il progetto prevede in particolare la realizzazione di nuovi collegamenti stradali tra via Leonardo da Vinci e via Di Vittorio, attraverso il completamento della rete viaria prevista dal piano urbanistico. Parallelamente è previsto il miglioramento dell’accesso situato in prossimità del Ponte Caduti di Nassiriya, con l’obiettivo di garantire una maggiore fluidità del traffico e migliori condizioni di sicurezza per automobilisti e pedoni.

Per finanziare l’opera il Comune ha destinato circa 650 mila euro, inserendo l’intervento nella programmazione delle opere pubbliche e avviando la progettazione tecnica necessaria alla sua realizzazione.

L’incarico professionale per la progettazione è stato affidato nei mesi scorsi a un tecnico esterno, che durante la predisposizione degli elaborati ha evidenziato la necessità di acquisire ulteriori dati geologici e geofisici per completare correttamente il progetto esecutivo.

Da qui la decisione di procedere con un affidamento specifico per le indagini di caratterizzazione sismica. L’attività consentirà di acquisire informazioni dettagliate sul sottosuolo e sulle caratteristiche geotecniche dell’area, elementi indispensabili per progettare in sicurezza le future infrastrutture stradali.

L’incarico è stato assegnato alla società specializzata PRO-GEO per un importo complessivo di poco superiore ai 2.200 euro comprensivi di IVA. Le attività dovranno essere completate entro quindici giorni dalla formalizzazione dell’affidamento.

L’intervento rappresenta una delle opere considerate strategiche per la mobilità urbana di Manfredonia. La crescita dei comparti residenziali sviluppatisi negli ultimi anni ha infatti reso necessario un adeguamento della rete stradale, finalizzato a migliorare i collegamenti tra quartieri e alleggerire il traffico su alcune arterie particolarmente utilizzate.

Una volta concluse le indagini geofisiche e completata la progettazione esecutiva, il Comune potrà procedere con le successive fasi di approvazione e affidamento dei lavori.