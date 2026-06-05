MANFREDONIA (FOGGIA) – È stato convocato per giovedì 12 giugno 2026 alle ore 15.00 il Consiglio comunale di Manfredonia. La seduta si svolgerà presso la Sala consiliare di Palazzo San Domenico.

L’assemblea cittadina sarà chiamata ad esaminare e discutere tre provvedimenti di carattere finanziario e di bilancio.

Tra i punti all’ordine del giorno figurano la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 24 aprile 2026, relativa a una variazione del bilancio di previsione 2026-2028 per l’annualità 2026, ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del Testo unico degli enti locali.

Il Consiglio dovrà inoltre pronunciarsi sulla ratifica della deliberazione di Giunta n. 100 del 29 aprile 2026, riguardante una variazione urgente al bilancio di previsione 2026-2028, sempre riferita all’annualità 2026.

Infine, sarà discussa una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 che interesserà le annualità 2026, 2027 e 2028.

La seduta rappresenta un passaggio importante per l’adeguamento degli strumenti finanziari dell’ente alle esigenze amministrative e programmatiche del Comune.

A cura di Michele Solatia.