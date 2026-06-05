Manfredonia e la crisi della rappresentanza, Michele Arminio: “La città non può restare senza voce”

“Manfredonia non può restare senza voce”. È questo il messaggio lanciato da Michele Arminio, che interviene nel dibattito politico cittadino esprimendo preoccupazione per le recenti tensioni all’interno della scena amministrativa e istituzionale.

Arminio guarda con amarezza a quanto sta accadendo negli ultimi giorni, tra deleghe rimesse, rivendicazioni di ruoli, polemiche interne e contrasti politici, sottolineando però come il rischio più grande sia quello di perdere di vista il vero obiettivo: il futuro della città.

“E sì, lo ammetto senza problemi: soffro”, scrive Arminio, spiegando le ragioni del proprio malessere politico e civico. “Soffro perché Manfredonia oggi non esprime un consigliere regionale. Soffro perché non esprime un consigliere provinciale. Soffro perché una città importante come la nostra continua a non avere una voce forte e autorevole nei luoghi in cui si decidono le strategie, gli investimenti e le opportunità per il territorio”.

Secondo Arminio, il nodo centrale non riguarda appartenenze politiche o ambizioni personali, ma il tema della rappresentanza istituzionale, considerata fondamentale per difendere gli interessi della città nei tavoli decisionali. “Quando una città non è presente ai tavoli decisionali, rischia di arrivare sempre dopo gli altri. Rischia di dover inseguire”, osserva.

Nel suo intervento, Arminio punta il dito contro quella che definisce una mancata capacità di sintesi politica, individuando nelle divisioni registrate negli ultimi anni una delle principali cause dell’assenza di rappresentanza territoriale. “Troppo spesso si è preferito difendere il proprio spazio anziché costruire un progetto comune. Troppo spesso le divisioni hanno prevalso sull’interesse generale”, afferma.

Una riflessione che si allarga anche alle recenti elezioni regionali e provinciali, considerate occasioni mancate per costruire convergenze utili alla città. “Alla fine a perdere non è stato questo o quel partito. Ha perso Manfredonia”, evidenzia.

Per Arminio, una città di quasi 54mila abitanti non può continuare a restare ai margini delle decisioni che riguardano infrastrutture, sviluppo economico, sanità, ambiente, lavoro e servizi. Da qui l’appello a una politica capace di ritrovare confronto e unità sugli obiettivi strategici.

“La sintesi non è una sconfitta. È il punto più alto della politica”, scrive ancora, auspicando che le esperienze degli ultimi anni possano trasformarsi in una lezione utile tanto per la maggioranza quanto per l’opposizione.

Nel finale, Arminio richiama tutti alla responsabilità, ricordando che “le ambizioni personali passano. Le polemiche passano. Le deleghe passano. I bisogni della città restano”, ribadendo la necessità di una rappresentanza forte e credibile per il futuro di Manfredonia.