Edizione n° 6088

BALLON D'ESSAI

FRANCESCA - ROSSELLA // Francesca, cardiopatica dalla nascita. Una bambina aspetta aiuto, la politica irresponsabilmente tace
5 Giugno 2026 - ore  17:09

CALEMBOUR

BOLOGNA INCIDENTE // Scontro tra moto e auto: muore 19enne. Tragedia
5 Giugno 2026 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, il ringraziamento delle famiglie Manzella e Senisi per la vicinanza ricevuta dopo la scomparsa di Antonio

MANZELLA - SENISI Manfredonia, il ringraziamento delle famiglie Manzella e Senisi per la vicinanza ricevuta dopo la scomparsa di Antonio

"Le famiglie Manzella e Senisi ringraziano con il cuore colmo di gratitudine tutti coloro che, in questi giorni di immenso dolore, hanno voluto essere vicini con un pensiero"

combo SQ

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Con un messaggio carico di commozione e gratitudine, le famiglie Manzella e Senisi hanno voluto ringraziare pubblicamente quanti hanno manifestato affetto e vicinanza dopo la tragica scomparsa del piccolo Antonio, venuto a mancare a soli 14 anni.

«Le famiglie Manzella e Senisi ringraziano con il cuore colmo di gratitudine tutti coloro che, in questi giorni di immenso dolore, hanno voluto essere vicini con un pensiero, una parola, un gesto d’affetto per ricordare il nostro piccolo Antonio», si legge nella nota diffusa dai familiari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad amici, parenti e conoscenti che hanno partecipato al dolore della famiglia, ma anche al sindaco, all’amministrazione comunale, all’associazione Angeli 2021 e alle numerose realtà del territorio che hanno espresso concretamente la propria solidarietà.

Le famiglie hanno inoltre voluto sottolineare la sensibilità dimostrata dagli organi di informazione locali: «Un ringraziamento particolare va alle testate giornalistiche di Manfredonia, che hanno scelto di raccontare la scomparsa del nostro Antonio con riserbo, delicatezza e rispetto per il nostro dolore. In un momento così straziante, la sensibilità con cui avete dato la notizia è stata per noi un gesto di grande umanità che non dimenticheremo».

Nel messaggio conclusivo, i familiari ricordano come Antonio resterà «per sempre nei nostri cuori e in quelli di chi lo ha conosciuto e amato».

Il ringraziamento si chiude con la firma delle famiglie Manzella e Senisi, che hanno voluto condividere pubblicamente la loro riconoscenza verso l’intera comunità per l’affetto ricevuto in questi giorni di profondo dolore.

TESTO MESSAGGIO
Le famiglie Manzella e Senisi ringraziano con il cuore colmo di gratitudine tutti coloro che, in questi giorni di immenso dolore, hanno voluto essere vicini con un pensiero, una parola, un gesto d’affetto per ricordare il nostro piccolo Antonio.

Un grazie sentito e commosso va a tutti gli amici, i parenti e i conoscenti che con la loro presenza e il loro affetto hanno onorato il ricordo di Antonio, strappato alla vita a soli 14 anni in modo così tragico e improvviso. Ringraziamo di cuore il signor Sindaco e tutta l’amministrazione comunale, l’associazione Angeli 2021 e tutte le realtà del territorio che ci hanno dimostrato una vicinanza concreta e un conforto prezioso. Un ringraziamento particolare va alle testate giornalistiche di Manfredonia, che hanno scelto di raccontare la scomparsa del nostro Antonio con riserbo, delicatezza e rispetto per il nostro dolore. In un momento così straziante, la sensibilità con cui avete dato la notizia è stata per noi un gesto di grande umanità che non dimenticheremo.
Antonio resterà per sempre nei nostri cuori e in quelli di chi lo ha conosciuto e amato.

Con affetto e riconoscenza, le famiglie Manzella e Senisi

 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Per il sognatore il cielo è sempre azzurro.” Antonio Aschiarolo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO