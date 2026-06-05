MANFREDONIA – Con un messaggio carico di commozione e gratitudine, le famiglie Manzella e Senisi hanno voluto ringraziare pubblicamente quanti hanno manifestato affetto e vicinanza dopo la tragica scomparsa del piccolo Antonio, venuto a mancare a soli 14 anni.

«Le famiglie Manzella e Senisi ringraziano con il cuore colmo di gratitudine tutti coloro che, in questi giorni di immenso dolore, hanno voluto essere vicini con un pensiero, una parola, un gesto d’affetto per ricordare il nostro piccolo Antonio», si legge nella nota diffusa dai familiari.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ad amici, parenti e conoscenti che hanno partecipato al dolore della famiglia, ma anche al sindaco, all’amministrazione comunale, all’associazione Angeli 2021 e alle numerose realtà del territorio che hanno espresso concretamente la propria solidarietà.

Le famiglie hanno inoltre voluto sottolineare la sensibilità dimostrata dagli organi di informazione locali: «Un ringraziamento particolare va alle testate giornalistiche di Manfredonia, che hanno scelto di raccontare la scomparsa del nostro Antonio con riserbo, delicatezza e rispetto per il nostro dolore. In un momento così straziante, la sensibilità con cui avete dato la notizia è stata per noi un gesto di grande umanità che non dimenticheremo».

Nel messaggio conclusivo, i familiari ricordano come Antonio resterà «per sempre nei nostri cuori e in quelli di chi lo ha conosciuto e amato».

Il ringraziamento si chiude con la firma delle famiglie Manzella e Senisi, che hanno voluto condividere pubblicamente la loro riconoscenza verso l’intera comunità per l’affetto ricevuto in questi giorni di profondo dolore.

TESTO MESSAGGIO

Le famiglie Manzella e Senisi ringraziano con il cuore colmo di gratitudine tutti coloro che, in questi giorni di immenso dolore, hanno voluto essere vicini con un pensiero, una parola, un gesto d’affetto per ricordare il nostro piccolo Antonio.

Un grazie sentito e commosso va a tutti gli amici, i parenti e i conoscenti che con la loro presenza e il loro affetto hanno onorato il ricordo di Antonio, strappato alla vita a soli 14 anni in modo così tragico e improvviso. Ringraziamo di cuore il signor Sindaco e tutta l’amministrazione comunale, l’associazione Angeli 2021 e tutte le realtà del territorio che ci hanno dimostrato una vicinanza concreta e un conforto prezioso. Un ringraziamento particolare va alle testate giornalistiche di Manfredonia, che hanno scelto di raccontare la scomparsa del nostro Antonio con riserbo, delicatezza e rispetto per il nostro dolore. In un momento così straziante, la sensibilità con cui avete dato la notizia è stata per noi un gesto di grande umanità che non dimenticheremo.

Antonio resterà per sempre nei nostri cuori e in quelli di chi lo ha conosciuto e amato.

Con affetto e riconoscenza, le famiglie Manzella e Senisi