Manfredonia. Palazzo della Sorgente - Fonte Immagine: comune.manfredonia.fg.it Un’attività che già oggi procede a rilento, caratterizzata da numerosi disagi, e che potrebbe aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi. Dal 3 agosto 2026, infatti, cesseranno di avere validità tutti i documenti cartacei: è quindi prevedibile una forte congestione degli uffici comunali, dovuta all’elevato numero di richieste per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. Lo dichiara il consigliere comunale Ugo Galli. Un’attività che già oggi procede a rilento, caratterizzata da numerosi disagi, e che potrebbe aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi. Dal 3 agosto 2026, infatti, cesseranno di avere validità tutti i documenti cartacei: è quindi prevedibile una forte congestione degli uffici comunali, dovuta all’elevato numero di richieste per il rilascio delle carte d’identità elettroniche. Lo dichiara il consigliere comunale Ugo Galli.

MANFREDONIA – Tecnologia, organizzazione e professionalità del personale consentono al Comune di Manfredonia di distinguersi nel rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), uno dei servizi più richiesti dai cittadini negli ultimi anni.

Grazie ai sistemi di prenotazione online e a una gestione efficiente delle richieste, l’ufficio Anagrafe riesce a garantire tempi di attesa contenuti e un servizio puntuale, nonostante la riduzione del personale disponibile. Un risultato che testimonia l’impegno quotidiano degli operatori addetti al rilascio delle carte d’identità elettroniche.

Gli impiegati del settore, infatti, hanno saputo organizzare al meglio gli orari di lavoro e le giornate dedicate al servizio, riuscendo a rispettare gli appuntamenti programmati anche nei periodi più complessi. Non sono mancati, infatti, i disagi causati da blocchi temporanei delle piattaforme ministeriali necessari per aggiornamenti e manutenzioni dei sistemi informatici. Circostanze che hanno inevitabilmente rallentato le attività, ma che non hanno impedito agli operatori di recuperare il lavoro arretrato e mantenere gli impegni assunti con i cittadini.

Un ulteriore elemento di novità riguarda i cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), che possono richiedere la Carta d’Identità Elettronica presso il proprio Comune di iscrizione, ampliando così le opportunità di accesso al servizio.

Abbiamo raccolto alcune testimonianze dagli uffici anagrafici del Comune. Margherita Troiano ha evidenziato come la Carta d’Identità Elettronica sia il documento ufficiale di identificazione dei cittadini italiani, emesso dal Ministero dell’Interno e prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

“Nonostante qualche imprevisto non dipendente dalla nostra volontà – ha spiegato – siamo tra i Comuni più al passo con i tempi e stiamo lavorando per rispettare la scadenza del 3 agosto 2026, termine entro il quale molti cittadini saranno chiamati ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di documenti di identità”.

L’esperienza di Manfredonia dimostra come l’innovazione tecnologica, accompagnata dalla competenza e dalla disponibilità del personale, possa tradursi in servizi più efficienti e vicini alle esigenze della comunità