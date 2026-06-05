Manfredonia compie un nuovo passo nell’attuazione del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, il piano finanziato con fondi europei destinato a sostenere inclusione sociale, innovazione e rigenerazione urbana nelle città del Mezzogiorno. Con una determinazione dirigenziale il Comune ha preso formalmente atto degli elaborati progettuali di dettaglio che consentiranno di avviare la fase operativa degli interventi già ammessi a finanziamento dal Governo.

Si tratta di un programma particolarmente rilevante per il territorio sipontino, che può contare su una dotazione finanziaria complessiva di oltre 6,2 milioni di euro destinata a progetti sociali e infrastrutturali finalizzati al contrasto delle fragilità economiche e sociali. Le risorse derivano dal Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e rivolto alle città medie delle regioni meridionali individuate sulla base di specifici indicatori di disagio socioeconomico.

Manfredonia rientra tra i 39 Comuni selezionati a livello nazionale come destinatari delle risorse. Un risultato ottenuto dopo un lungo percorso di interlocuzione tra gli uffici comunali e il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 2025 è arrivata la comunicazione ufficiale di ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata dall’ente.

Il pacchetto di interventi finanziati comprende cinque linee progettuali principali. La più consistente riguarda “Manfredonia Comunità Operosa e Solidale – Nuove Economie Locali e Solidali”, finanziata con oltre 2,5 milioni di euro. A questa si aggiunge il progetto “Start Up”, che dispone di oltre 524 mila euro per sostenere percorsi di imprenditorialità e inclusione lavorativa.

Tra le iniziative più significative figura anche la realizzazione dell’Emporio Solidale e della Cooperativa di Comunità, progetto che beneficia di oltre 1,3 milioni di euro e punta a rafforzare i servizi di supporto alle famiglie in difficoltà e alle persone in condizioni di vulnerabilità sociale.

Accanto agli interventi di natura sociale trovano spazio anche opere infrastrutturali. Sono infatti previsti il Centro Servizi di Comunità, finanziato con circa 275 mila euro, e il Cantiere Urbano dell’Innovazione Sociale, che potrà contare su oltre 1,5 milioni di euro. Le due strutture rappresenteranno punti di riferimento per attività formative, percorsi di inclusione e servizi rivolti alla cittadinanza.

Il Centro Servizi di Comunità sarà ospitato nell’immobile comunale di Corso Manfredi, mentre il Cantiere Urbano dell’Innovazione Sociale troverà spazio nell’area di pertinenza della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta. Entrambe le strutture sono state individuate dall’amministrazione come luoghi strategici per la costruzione di una rete territoriale dedicata all’inclusione e allo sviluppo sociale.

La determinazione approvata in questi giorni prende atto del lavoro svolto dalla società specializzata FROM Srl, incaricata della progettazione esecutiva e dell’accompagnamento alla realizzazione degli interventi. Gli elaborati predisposti sono stati esaminati dagli uffici ministeriali competenti che hanno espresso il proprio assenso, consentendo così il passaggio alla fase successiva.

Parallelamente è stata avviata una procedura di partecipazione pubblica finalizzata a coinvolgere attori sociali, associazioni e soggetti del territorio nella coprogettazione di alcune attività previste dal programma. L’obiettivo è costruire percorsi condivisi che rispondano in maniera efficace alle esigenze della comunità locale e favoriscano la nascita di nuove opportunità di inclusione e sviluppo.

L’amministrazione comunale sottolinea che il programma non comporta l’utilizzo di risorse proprie, essendo interamente sostenuto dai finanziamenti nazionali ed europei assegnati nell’ambito della programmazione comunitaria 2021-2027. I successivi atti amministrativi serviranno a definire nel dettaglio cronoprogrammi, impegni di spesa e modalità operative per la realizzazione delle singole azioni.

Con oltre sei milioni di euro disponibili, il progetto rappresenta uno dei più importanti investimenti sociali programmati negli ultimi anni a Manfredonia e punta a incidere concretamente sui temi dell’inclusione, del lavoro, dell’innovazione sociale e del sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

A cura di Michele Solatia.