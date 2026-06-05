A pochi giorni dall’avvio della stagione estiva, la spiaggia libera “Castello” di Manfredonia finisce al centro di una dura denuncia pubblica. A sollevare il caso è Giuseppe Marasco, consigliere comunale di Manfredonia e comandante nazionale del Corpo Volontari CIVILIS – Ispettori Ambientali Territoriali Forestali, che nella mattinata del 5 giugno 2026, alle ore 05:15, ha effettuato un sopralluogo corredato da video e foto-denuncia per documentare le condizioni dell’arenile.

Secondo quanto riferito da Marasco, il tratto di costa, frequentato soprattutto da giovani e famiglie che scelgono la spiaggia libera in alternativa ai lidi privati, verserebbe in uno stato definito “indecoroso, pericoloso e lesivo della dignità dei cittadini”, proprio a ridosso dell’arrivo di centinaia di bagnanti provenienti da Manfredonia e dall’intera Capitanata.

Nel dettaglio, il sopralluogo avrebbe evidenziato rifiuti e materiali ingombranti disseminati sull’arenile, tra cui bottiglie di vetro, plastica, lattine, mozziconi di sigaretta, una trave in legno con chiodi esposti e accumuli di alghe in decomposizione.

Tra le criticità segnalate figura anche la mancata setacciatura della sabbia, con la presenza di cocci, tappi e oggetti taglienti, ritenuti un potenziale pericolo soprattutto per i bambini che frequentano la spiaggia a piedi nudi.

Marasco denuncia inoltre l’assenza di servizi minimi, con cestini pieni o mancanti, posacenere inesistenti e una doccia pubblica non funzionante o non verificata, oltre a una situazione definita di “sicurezza zero”, dovuta alla mancanza di servizio di salvataggio, all’assenza di cartellonistica per segnalare la balneazione non sorvegliata e alla presenza di accessi dissestati, buche e vetri rotti.

Nel comunicato si richiama anche la normativa vigente, sottolineando come l’Ordinanza Balneare della Regione Puglia 2026 imponga ai Comuni di garantire pulizia, decoro, accessibilità e sicurezza delle spiagge libere prima dell’inizio della stagione balneare. Viene inoltre ricordata la responsabilità dell’ente nella gestione del demanio marittimo e nella sicurezza dell’arenile destinato alla pubblica fruizione.

“Non avere i fondi per un bagnino non esonera il Comune dal dovere di segnalare il pericolo. L’assenza di cartelli è omissione”, afferma Marasco, che ha formalmente diffidato Autorità Portuale, sindaco, assessore al Demanio, dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale, oltre a informare Capitaneria di Porto e ASL Foggia, chiedendo un intervento urgente.

Nel documento vengono indicate anche le azioni considerate prioritarie da eseguire entro 48 ore, tra cui pulizia straordinaria dell’arenile, rimozione dei rifiuti e degli oggetti pericolosi, setacciatura della sabbia, ripristino degli accessi, attivazione dei servizi minimi e installazione immediata della segnaletica obbligatoria sulla balneazione non sorvegliata. Richiesto inoltre un piano quotidiano di manutenzione per garantire decoro e sicurezza durante tutta la stagione estiva.

“Il mare è un diritto, non un lusso. Non possono esistere cittadini di serie A nei lidi confinanti e cittadini di serie B nella spiaggia libera”, conclude Marasco, annunciando che foto, video e documentazione saranno trasmessi alla Procura della Repubblica di Foggia, ad ARPA Puglia e alla Capitaneria di Porto per verificare eventuali omissioni e responsabilità.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.