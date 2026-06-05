Vieste si prepara a vivere un’estate lunga oltre quattro mesi, con un cartellone 2026 pensato per raccontare l’identità della città attraverso musica, cultura, sport, tradizioni popolari, arte e valorizzazione del territorio.

La programmazione, partita il 30 maggio con La Vieste en Rose, accompagnerà cittadini e turisti fino a ottobre, trasformando la città in un palcoscenico diffuso. Marina Piccola, Anfiteatro Carlo Nobile, Castello Svevo Aragonese, centro storico e altri luoghi simbolo ospiteranno concerti, festival, mostre, incontri culturali e manifestazioni sportive.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano il Festival del Libro Possibile, il Festival Cristalda e Pizzomunno, la Notte della Tarantella, il Vieste Summer Fest e la Settimana dell’Olio. Il programma vedrà anche la presenza di nomi di rilievo come Danilo Rea, Drusilla Foer, Amii Stewart e Vince Tempera.

Grande spazio sarà riservato anche allo sport, con eventi come il Triathlon Olimpico Gold, il Nastro Rosa Tour, il King & Queen of the Beach, il Campionato Italiano di Windsurf, il Vieste Open Water e il Rally Porta del Gargano.

Non mancheranno le arti visive: il Museo Civico Archeologico “M. Petrone” ospiterà una mostra dedicata a Giorgio De Chirico, mentre Torre San Felice accoglierà opere di Renato Guttuso.

“Abbiamo lavorato per costruire un programma capace di accompagnare l’intera stagione turistica e offrire occasioni di partecipazione a cittadini e ospiti”, dichiara il sindaco Giuseppe Nobiletti, ringraziando associazioni, operatori culturali, sportivi e organizzatori coinvolti nel cartellone.

Un’estate che punta non solo all’intrattenimento, ma anche alla promozione dell’identità viestana e del suo patrimonio paesaggistico, culturale e comunitario.