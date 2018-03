Vacanze, 4 italiani su 10 partono a luglio

Di:

(ANSA) Quasi quattro italiani su dieci (il 39 per cento) quest’estate hanno scelto di partire in vacanza nel mese di luglio, quando si riesce a risparmiare rispetto all’altissima stagione. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ in occasione del primo weekend di luglio che inaugura la stagione delle grandi partenze. Quest’estate sono 9,4 milioni gli italiani che si concedono almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di luglio – sottolinea Coldiretti -, con una tendenza al risparmio nella durata e nella distanza delle mete e alla caccia di saldi tramite le offerte last minute. (ANSA)