Manfredonia, domani convegno “Rifiuti zero: da scarto a risorsa”

Prendere le migliori pratiche in tema dei rifiuti e metterle in pratica sia per gli enti locali sia a livello superiore. Questo è l’obiettivo del convegno “Rifiuti zero: da scarto a risorsa” che si terrà domani alle 18 all’Auditorium C. Serricchio (Palazzo dei Celestini) a Manfredonia. “Il confronto è fondamentale – spiega la deputata Francesca Troiano, promotrice dell’evento – Sono convinta come il dialogo con le comunità e la formazione siano la base per cambiare davvero. Le realtà locali possono dare grandi stimoli alle istituzioni nazionali”.

“Una cosa è certa: i Comuni dovrebbero evitare politiche fallimentari che portano a raggiungere alti livelli della raccolta differenziata e, contestualmente, un aumento della Tari. In pratica dovrebbero fare tutto l’opposto di ciò che accade a Manfredonia, dove nonostante si sia raggiunto più del 65% di rifiuto differenziato c’è stata una crescita del 15% della Tari. Tutto ciò è paradossale – dichiarano i consiglieri comunali di Manfredonia, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci – L’incapacità viene dal passato. La Ase, società in house del Comune, negli ultimi anni ha cambiato continuamente amministratori, dimostrando una palese mancanza di programmazione. Tra l’altro il Consiglio comunale è arrivato ad approvare un bilancio consuntivo senza mai aver visto il bilancio Ase del 2017. I rifiuti sono una risorsa e non uno spreco. Questo modo di fare testimonia la mancanza di una operazione virtuosa: è necessario invertire la tendenza”.