Meteo, arriva il gran caldo: massime fino a 37 gradi sul Tavoliere

Di:

Foggia. Giornata pienamente soleggiata su Puglia, Basilicata e Molise grazie all’alta pressione. Cielo pertanto sereno o poco nuvoloso non solo lungo le coste ma anche in prossimità delle aree interne collinari e montuose. Temperature in ulteriore aumento con picco di calore e massime fino a 35-37 gradi su Tavoliere di Foggia e materano, afoso lungo le coste. Ventilazione debole variabile, a prevalente regime di brezza con mari quasi calmi o poco mossi.

ANTICICLONE, SOLE E CALDO SUL SUD-EST: L’alta pressione nord-africana raggiunge le regioni meridionali dello Stivale portando così una fase stabile, soleggiata e soprattutto caldo. Bel tempo che proseguirà per gran parte della settimana, ancora caratterizzata da tanto sole e clima caldo. Martedì e mercoledì è prevista la formazione diurna di qualche locale piovasco o isolato temporale in montagna mentre nel prossimo fine settimana qualcosa potrebbe cambiare con una maggiore variabilità e aria più fresca da Nord. Temperature su valori tipicamente estivi, punte sino a 35/37°C.