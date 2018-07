Morte e ferimento di due giovani a Monte Sant’Angelo, rito abbreviato per 61enne

Di:

Foggia, 05 luglio 2018. Con odierno provvedimento, il Gup del Tribunale di Foggia, dr. Scillitani, ha ammesso tutte le costituzioni di parti civili dei familiari di Felice Fischetti, 23enne ferito mortalmente il 16 luglio 2017 a Monte Sant’Angelo. L’ammissione della costituzione di parte civile riguarda anche Giovanni Piemontese, giovane del centro montanaro, ferito la sera dei fatti.

Come riportato, un 61enne del centro montanaro, L.A.R., è imputato per “omicidio“, con l’aggravante di “aver commesso il fatto per futili motivi“, in seguito ad un passato provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Foggia, dr. Armando Dello Iacovo, attraverso un decreto di giudizio immediato (l’udienza correlata al processo era stata fissata per il 24 aprile 2018).

Da raccolta dati, “su opposizione delle sole parti civili, nonostante il parere favorevole del Pm , sono state rigettate le richieste del difensore dell’imputato, tendenti ad acquisire una propria perizia di parte e che venisse esperita come condizione l’ascolto del proprio perito di parte, e della consulente del pubblico ministero sulle lesioni alle mani del ragazzo deceduto”. Richieste “tendenti a dimostrare che la vittima non avesse aggredito l’autore dei fatti ma si fosse solo difesa”.

L’avvocato dell’imputato, all’esito del rigetto, ha richiesto di procedere con il rito abbrevviato secco, fissato il 13 settembre 2018 al Tribunale di Foggia.

Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati delle parti civili, Avv. Innocenza Starace e Avv. Giovanni Battista Starace, del foro di Foggia. “Un passo avanti verso la giustizia”.

Come indicato, nella richiesta di giudizio immediato del Gip il 61enne ”dopo aver visto” due giovani ”passare dinanzi a casa sua, pensando che volessero ivi urinare, scendeva dall’abitazione colpendo Felice Fischetti (il 23enne in seguito deceduto,ndr) in regione inquinale con un coltello della lunghezza di cm 30 (..) con conseguente e immediata abbondante perdita di sangue che faceva entrare il ragazzo in uno stato di coma (…) con conseguente decesso, avvenuto due giorni (..) nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza”.

