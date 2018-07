Riccardi “La Sisecam fa ripartire la Manfredonia Vetro”

Manfredonia, 05 luglio 2018. ”147 lavoratori, 147 famiglie, 147 sogni, 147 speranze che in questi anni non si sono mai spente. Un lungo, intenso ed emozionante applauso ha dato il via ufficialmente da oggi al nuovo corso della ex Manfredonia Vetro. Alla presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che ringrazio per essere stato sempre sul pezzo in questi anni, si è tenuto poco fa all’interno dello stabilimento di Macchia l’incontro con la Sisecam, il nuovo gruppo proprietario della ex Manfredonia Vetro.

Ad accogliere lavoratori, istituzioni ed imprenditori, Ahmet Kirman, vice presidente del Gruppo Sisecam e direttore generale.

A lui e a Nicola D’Errico, deus ex machina di questa importante svolta in una vicenda che per anni ha tenuto tutti col fiato sospeso, va il mio ringraziamento più sincero.

Per anni la Manfredonia Vetro ha rappresentato un punto fermo, poi improvvisamente l’eclissi; ora siamo sicuri che con questa importante svolta lo stabilimento tornerà non solo a dare respiro ai lavoratori che con grande coraggio hanno portato avanti e vinto una importante battaglia per rivendicare i propri diritti, ma anche all’intero territorio di cui sono certo che l’azienda tornerà presto ad essere un vanto.

In bocca al lupo alla Sisecam e buon lavoro a tutti!”.

Lo ha scritto sulla propria pagina facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.