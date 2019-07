18enne ucciso in Sardegna:pm,2 ergastoli

Di:

(ANSA) – ORISTANO, 5 LUG – Ergastolo per Christian Fodde e Riccardo Carta, 30 anni di reclusione per Matteo Satta. Sono le richieste di condanna del pm Andrea Chelo e del procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso per i tre maggiorenni accusati dell’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) ucciso l’11 settembre scorso a colpi di piccozza e di badile – secondo l’accusa – per aver troppo insistito a chiedere alla ragazza di Fodde il pagamento, poche centinaia di euro, di una piccola partita di droga. La ragazza, anche lei di Ghilarza (Oristano) come i tre maggiorenni oggi a processo, è stata condannata ieri, assieme a un coetaneo, dal Tribunale dei minorenni di Cagliari a 16 anni di carcere.