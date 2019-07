Manifestazioni di interesse per il Foggia calcio sul sito del Comune

Di:

Foggia. Attraverso un Avviso Pubblico inserito nell’Albo Pretorio del Sito Ufficiale, il Comune di Foggia ha pubblicato la procedura esplorativa per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di società o associazioni sportive per l’attribuzione della Città di Foggia al campionato di Serie D 2019/2020 o, con richiesta straordinaria, per attribuzione del titolo sportivo di Lega Pro, qualora occorra completare le compagini ammesse.

Nel progetto richiesto, il Comune chiede che vengano indicate modalità di investimenti e promozione del settore giovanile e calcio femminile; modalità di gestione degli impianti sportivi comunali con particolare attenzione alla valorizzazione del Campo degli Ulivi come possibile “Cittadella dello sport”; le modalità di coinvolgimentodell’amministrazione comunale nell’attività di controllo e gestione della società o ASD.

La stessa manifestazione pubblica deve essere presentata entro il 16 luglio alle ore 12. L’avviso pubblico completo è disponibile sul sito del Comune di Foggia.

(Francesco Beccia – www.foggia.iamcalcio.it)

La procedura esplorativa è tuttavia subordinata – come scrive Telefoggia- al rilascio del titolo sportivo da parte della FIGC al comune di Foggia.