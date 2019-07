“Radio Monte Carlo La Bella Italia”, Manfredonia c’è

Di:

Manfredonia, 05 luglio 2019. Grazie al Press tour organizzato da “Manfredonia in Rete” e Gal Daunofantino dal 13 al 16 giugno scorsi, sarà un bel risveglio quello di domani (sabato 6 luglio) per Manfredonia. La città del Golfo, alle *ore 07:45 sarà protagonista di “Radio Monte Carlo La Bella Italia”* (in onda ogni weekend dalle ore 7 alle ore 10), l’ appuntamento imperdibile per gli

amanti del Bel Paese, condotto con lo stile sobrio ed elegante che distingue Radio Monte Carlo, con *focus sulle migliori realtà del territorio italiano nell’ambito turistico-culturale.

Il conduttore Diego Bianchi e la giornalista Rossella Iannone racconteranno dettagli ed aneddoti di Manfredonia, tra bellezza, storia, cultura, folklore ed enogastronomia.

Una gran bella operazione di promozione e valorizzazione che porta il territorio alla ribalta di un importante e seguitissimo network nazionale (Radio Monte Carlo è del Gruppo Mediaset, primo polo italiano dei network radiofonici).

Appuntamento domani alle ore 07:45 sulle frequente 101.300 ed in streaming su https://www.radiomontecarlo.net/sezioni/476/radio-monte-carlo-fm

