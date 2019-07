Reddito di dignità 3.0: martedì 9 luglio giornata di presentazione a San Marco

Di:

L’Ambito territoriale di San Marco in Lamis propone per martedì 9 luglio 2019 una giornata di presentazione del Reddito di dignità 3.0 per azzerare le distanze ed essere accanto a chi ha più bisogno di aiuto. Tre i momenti in programma presso la Villa Comunale: dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 uno stand informativo con lo staff tecnico dell’Ambito di Zona e attività di animazione per bambini, mentre, alle ore 17.30, la conferenza di presentazione.

L’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis (che interessa anche i Comuni di San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico) per tutta la giornata di martedì 9 luglio 2019 organizza la presentazione del “Reddito di Dignità 3.0”, provvedimento della Regione a sostegno di tutti i residenti in Puglia che non abbiano i requisiti previsti della misura di Reddito di Cittadinanza e spettante anche ai beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto importi bassi sulla carta prepagata delle Poste.

Le attività si svolgeranno presso la Villa Comunale di San Marco in Lamis dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19, prevedendo uno stand informativo con personale tecnico ed attività di animazione per bambini (palloncini, truccambimbi, zucchero filato, ecc).

Momento focale della giornata sarà la conferenza di presentazione del “Reddito di Dignità 3.0” in programma alle ore 17.30 alla presenza di Michele Merla (Sindaco del Comune di San Marco in Lamis), di Lucia Caterina Ferro (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Marco in Lamis) e dei tecnici dell’Ufficio dell’Ambito Territoriale.

“Abbiamo ritenuto utile e necessario organizzare questa giornata per informare in maniera semplice, diretta e capillare i cittadini del nostro Ambito Territoriale – spiega il Sindaco di San Marco in Lamis, Michele Merla -. Purtroppo, soprattutto nelle aree interne come la nostra, le difficoltà socio-economiche interessano un numero sempre maggiore di utenza a cui i singoli Comuni, con le sole ridotte risorse di Bilancio a disposizione, non riescono a far fronte. Sono certo che questo strumento della Regione Puglia, che già positivi risultati ha prodotto nel recente passato, possa portare celere beneficio e respiro ai nostri cittadini. Perciò invito tutti coloro i quali si trovino in situazioni di difficoltà a partecipare alla giornata informativa del 9 luglio”.

“Quotidianamente facciamo fronte a piccole e grandi ’emergenze’ sociali – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di San Marco in Lamis, Caterina Ferro -. Le fasce più deboli non possono e non devono essere lasciate sole a sé stesse. Nonostante tutto, cerchiamo sempre di fare del nostro meglio e trovare le soluzioni migliori per l’utenza. L’opportunità del Reddito di Dignità 3.0 è un ottimo passo in avanti a supporto delle esigenze dei Comuni e soprattutto concretamente fornisce risposte nell’immediato a chi sfortunatamente si ritrova in serie condizioni di difficoltà sociali ed economiche”.

