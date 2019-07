Ricorso componenti Assemblea generale ASI, Tar Bari accoglie

Di:

Bari, 05 luglio 2019. ”(..) paiono violate le garanzie di partecipazione dei ricorrenti, tenuto conto che il richiamo alla responsabilità contenuto all’art. 18, comma 1 del d.lgs. 39/2013 sembra, in effetti, implicare la “verifica dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all’atto della nomina componevano l’organo che ha conferito l’incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria” (cfr. deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016);

Con recente ordinanza, il Tar per la Puglia – Sezione prima – di Bari ha accolto la domanda di sospensione cautelare, relativamente al ricorso proposto da Vincenzo Nunno, Generoso Rignanese, Salvatore Zingariello, Giovanni Rotice, rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano Prencipe, contro Marseglia Michelangelo, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Foggia, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaele Irmici, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione n. 2 dell’8.5.2019 del responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) del Consorzio per l’ Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Foggia, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 18, commi 1 e 2 del d.lgs. 39/2013 ai ricorrenti nella qualità di componenti dell’Assemblea generale del Consorzio ASI conferenti l’incarico di Presidente al sig. Angelo Riccardi; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Angelo Fanizza.

I fatti

”In data 29.5.2019 il responsabile RPC ha comunicato l’avvio del “distinto procedimento sanzionatorio di cui all’art. 18, d.lgs. 39/2013”, soggiungendo che l’attività di “accertamento dell’elemento soggettivo della colpevolezza in capo all’organo conferente l’incarico, (…) nel rispetto del principio del contraddittorio”, sarebbe stata differita “all’esito dell’eventuale dichiarazione di nullità dell’incarico inconferibile”, così rimarcandosi l’autonomia della valutazione sulla posizione dei ricorrenti;

(…)

”pertanto, in accoglimento della proposta domanda cautelare deve ordinarsi al responsabile resistente di rinnovare, nel rispetto del principio del contraddittorio, l’istruttoria sulla posizione dei ricorrenti”.

Fissata per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 29 gennaio 2020.

NOTA CONFINDUSTRIA. Il TAR Puglia di Bari, con ordinanza del 4 luglio scorso, ha accolto l’istanza di sospensiva presentata da Gianni Rotice ed altri componenti l’assemblea elettiva del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Foggia, con il ricorso promosso per l’annullamento della determina del Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) dello stesso Consorzio, nella persona del Direttore Michelarcangelo Marseglia, che aveva contestato ai suddetti l’applicazione delle sanzioni conseguenti all’annullamento per inconferibilità dell’incarico di Presidente del Consorzio Asi ad Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.

Con tale determina, da ieri sospesa, il Dirigente Responsabile della Prevenzione della Corruzione, senza aver prima avviato un autonomo e distinto procedimento volto ad accertare la loro effettiva colpevolezza, aveva automaticamente applicato una sanzione amministrativa, peraltro non quantificata, ritenendo i ricorrenti responsabili delle conseguenze economiche degli atti adottati, e stabilendo altresì che gli stessi non potevano per tre mesi conferire incarichi di loro competenza, dichiarando infine il provvedimento esecutivo ad ogni effetto di legge.

L’ordinanza del Tar, nell’accogliere la richiesta di sospensiva, pur fissando al gennaio 2020 la trattazione del merito, ha già di fatto evidenziato l’illegittimità degli atti sanzionatori comminati dal Responsabile del Procedimento, ordinando allo stesso il rinnovo dell’istruttoria nel rispetto del principio del contradditorio.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento al nostro legale, Gaetano Prencipe, che ha saputo declinare e sostenere nel modo più opportuno ed efficace le ragioni alla base di un ricorso che, al di là degli specifici contenuti di merito, è stato proposto a difesa dei principi di trasparenza e di legalità posti a presidio del corretto funzionamento delle istituzioni”.

