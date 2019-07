Sanitaservice, 7 avvisi selezioni publbiche per vari profili professionali

Di:

AVVIO DI SELEZIONI PUBBLICHE PER DIVERSI PROFILI PROFESSIONALI A TEMPO INDETERMINATO – CCNL AIOP –36 ORE SETTIMANALI La società ha pubblicato n.7 avvisi di selezione per reclutare vari profili professionali in esecuzione del Piano annuale delle assunzioni 2018-2019.

Gli avvisi pubblici sono disponibili nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito web nella sottosezione Reclutamento del personale al link http://www.sanitaserviceaslfg.it/at/?tipologie=reclutamento-del-personale Foggia, 02.07.2019