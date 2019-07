Talenti made in Manfredonia: Ivana Lotito

Manfredonia, 05 luglio 2019. Manfredonia è una città eccezionale non solo per il suo mare, il clima mite e gli scorci caratteristici intrisi di storia, ma anche perché terra di talenti.

È nata, ad esempio, a Manfredonia il 19 luglio 1983 l’attrice Ivana Lotito. Lunghi capelli castani, occhi color nocciola e con la passione della recitazione sin dalla tenera età, Ivana è conosciuta dal grande pubblico per il ruolo di Azzurra nella serie Gomorra.

Ha trascorso la sua infanzia nel paese del padre, Corato, ma in più occasioni ha sottolineato il forte legame con la città in cui è nata e dove vive il ramo materno della sua famiglia, considerandosi manfredoniana e coratina.

Ivana subito dopo la maturità è approdata a Roma dove ha frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia e si è laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza.

Nonostante la giovane età, Ivana Lotito ha al suo attivo un nutrito curriculum teatrale ed ha recitato in diverse serie tv ed in film per il grande schermo, come Io che amo solo te e La cena di Natale. Indimenticabile, per i fan di Checco Zalone, la parte in cui in ‘Cado dalle nubi’ il simpatico attore pugliese canta ‘Angela’, dedicando la divertente canzone al limite del nonsense alla sua fidanzata, interpretata proprio da Ivana Lotito, colpevole di voler ‘scancellare sette anni di amore con il fotochoc’.

A Manfredonia è stata premiata nel 2013 nella 6^ edizione di ‘Cortoecultura’.

Alla nostra conterranea gli auguri più sinceri per un futuro costellato ancora da tante, tantissime soddisfazioni, portando sempre Manfredonia nel cuore.

