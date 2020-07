Boato e polvere nella notte, crolla un solaio nel centro storico di Foggia

, 05 luglio 2020. Fra via Civitella e vico Civetta, due strade nel centro storico di Foggia stanotte è crollato il solaio di una palazzina adiacente alla sacrestia della chiesa di S. Tommaso e disabitata. Un rumore fortissimmo è stato sentito dagli abitanti della zona mentre si sollevava una nuvola di polvere. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine, sgombrato il palazzo adiacente, staccate le linee elettriche e il gas.

La zona era transennata da tempo ma le transenne sono state rubatea, la chiesa di S. Tommaso è chiusa da 12 anni.

Roberta Apicella, residente della zona, racconta quello che è successo stanotte: “Gente in pigiama e in pantofole che ha dovuto andare a prendere quello che poteva della propria roba, spavento. La palazzina in cui è crollato il solaio è adiacente alla chiesa di S. Tommaso, chiusa da 12 anni, ci faremo promotori di una petizione per il suo restauro, anche perché è un a delle più antiche di Foggia, un’iniziativa insieme all’associazione Daunia in Italy di Giuseppe De Lillo e Michele Tomasulo. Noi ci sentiamo abbandonati, noi abitanti del centro storico, non solo perché non possiamo più andare a messa in questa bella chiesa dove una volta c’era anche la tradizione della festa di S. Biagio, ma perché la mattina, in particolare dopo il weekend, è un campo di guerra. La fontana di piazza Baldassarre è piena di bottiglie di birra e piccioni annegati, schiamazzi, rifiuti di ogni genere. Per fortuna non è successo nulla alle persone questa volta”.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI