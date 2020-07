Cataneo “Anas, tempi sbagliati nel Gargano e in ritardo in Capitanata”

Foggia, 05.07.2020. Da domani con ordinanza n. 60/2020, firmata dal responsabile della struttura territoriale dell’ANAS, saranno chiuse, per cinque giorni fino al prossimo 10.07, alcune gallerie del Gargano ubicate nel tratto stradale “Variante di Mattinata 688”. Scelta discutibile sia dal punto di vista temporale, in pieno periodo turistico e quindi a maggior utilizzo di tali manufatti stradali, sia dal punto di vista metodologico in quanto non risulta discussa con le rappresentanze istituzionali dei Comuni interessati.

“L’Anas non è nuova a questo modus operandi in Capitanata, anche negli anni scorsi ha posto in essere attività similari ed oggi ha reiterato tale sconveniente metodologia incidendo notevolmente sugli spostamenti dei turisti e dei residenti – sottolinea il segretario regionale della FAST CONFSAL Vincenzo Cataneo – ciò contribuirà a mettere in difficoltà ulteriore il sistema turistico locale già provato dall’emergenza Covid-19 ed anche i cittadini e lavoratori che ovviamente si devono spostare per le normali attività di vita quotidiana mentre tali lavori potevano essere effettuati in un altro arco temporale”

Sembra esserci un coacervo di azioni negative proiettate a complicare la vita degli operatori economici e a non effettuare opere infrastrutturali utili per i cittadini ed il sistema produttivo della Capitanata da parte di aziende private nella forma giuridica come l’ANAS ma pubbliche in tema di proprietà essendo statali appartenenti al cosiddetto Settore Pubblico Allargato. La Capitanata e Foggia da sempre sostenute dalla storia in tema di vie di comunicazione (strade antiche, tratturi, collegamenti logistici, vie, ecc.,) in quanto favorite da una particolare e favorevole conformazione orografica negli ultimi quaranta anni sono, inspiegabilmente, messe ai margini se non saltate o escluse sia negli interventi di manutenzione delle reti esistenti che in quelle di nuova realizzazione.