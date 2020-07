Cerignola, uccide l’ex moglie a colpi di pistola poi la fuga

Cerignola, 5 luglio 2020. Omicidio questo pomeriggio a Cerignola. Una donna di 41 anni, Nunzia Compierchio, è stata uccisa a colpi di pistola in via Fabriano. Indagini in corso degli agenti di polizia “che si stanno concentrando sull’ex marito, un 44enne che, stando a quanto si apprende, si sarebbe rifugiato nell’abitazione del padre“.

L’omicidio sarebbe verso le ore 13.30 in un appartamento. Fermato al momento un uomo; si chiama Angelo Di Meo. I due erano separati. L’uomo, dopo la fuga, si era rifugiato a casa del padre. Con sè, aveva una pistola modificata.