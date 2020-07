Foggia, crollo solaio nel centro storico: allontanate 13 famiglie (FOTO)

Foggia, 05 luglio 2020. Non risultano fortunatamente feriti dopo il cedimento di un solaio di una palazzina tra via Civitella e vico Civetta, a Foggia, nei pressi della chiesa di San Tommaso.

“Abbiamo sentito un rumore fortissimo e dopo due minuti un altro boato”, raccontano alcuni residenti della zona al TGR Puglia.

“Tanti i foggiani che per il forte spavento si sono riversati in strada. Immediatamente dopo sono arrivati sul posto i vigili del fuoco che hanno sgomberato i residenti della zona. Gli stessi sono rientrati nelle rispettive abitazioni solo per prendere qualche effetto personale ma hanno trascorso la notte a casa di parenti”. “Sono in corso accertamenti da parte dei tecnici degli uomini del 115 per verificare la staticità sia dell’edificio interessato dal cedimento del solaio sia della vicina ed antichissima chiesa di San Tommaso”. Lo riporta il Tgr Puglia.