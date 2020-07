Foggia. Per le amiche dell’ex III B del Lanza il tempo sembra non essere passato

Foggia, 05 luglio 2020. Dopo il lungo periodo di lockdown, si ritrovano a Foggia le amiche e compagne della classe III B del Liceo Classico “Vincenzo Lanza” di Foggia di tanti anni fa. E’ la bella storia di, elencati rigorosamente in ordine alfabetico come quando a scuola la mattina si faceva l’appello. E sono solo alcune delle compagne della classe III B che ieri sera sono riuscite ad incontrarsi. Una classe dalle personalità molto forti e alla continua ricerca di una nuova dimensione. Continuano a ritrovarsi, tutte le volte che possono, con l’emozione di sempre.

Per loro il tempo sembra proprio non essere passato. Oggi non sono più le liceali di anni fa, ma sono conosciute e stimate professioniste, medici, funzionari di Polizia, giornaliste, insegnanti di cui una di loro proprio nello stesso Liceo Classico “Vincenzo Lanza”. Eppure, nonostante la vita e il lavoro le abbiano portate a vivere esperienze professionali e familiari così diverse in città anche tanto lontane da Foggia, hanno sempre conservato la gioia e il desiderio di ritrovarsi. In tutti i loro incontri, anche se sono trascorsi tanti anni dal diploma, conservano ancora l’entusiasmo e la gioia di condividere alcuni momenti insieme. Ognuna con la propria storia, con il proprio vissuto.

Un salto nel passato, tra gli aneddoti raccontati a più voci, i ricordi condivisi, le gite di classe, i professori più amati, le storie d’amore. Ma anche con tanti programmi per il futuro da condividere insieme. Tutto con la promessa di ritrovarsi presto ancora ed ancora…