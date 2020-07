Gargano, allerta meteo gialla da oggi pomeriggio per 12 ore

Bari, 05 luglio 2020. “Dal pomeriggio di oggi, 5 luglio 2020, e per le successive 12 ore si prevedono venti forti dai quadranti settentrionali“. Così dal bollettino odierno della Protezione civile regionale pugliese.

Previsione meteo Puglia lunedì, 06 luglio (fonte 3bmeteo)

LUNEDI’: la circolazione depressionaria, responsabile di residua variabilità, con possibilità di qualche fenomeno sulla Lucania meridionale, si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a settentrionali. Zero termico nell’intorno di 3700 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature stabili o in locale flessione.NEL WEEKEND TORNANO ROVESCI E TEMPORALI NELLE AREE INTERNE; TEMPERATURE IN FLESSIONE

Dopo la fase spiccatamente instabile degli ultimi giorni, nella giornata di Domenica la circolazione depressionaria si porterà tra il basso Ionio e i vicini Balcani: su Molise, Basilicata e Puglia affluiranno, dunque, più fresche correnti settentrionali sotto forma di venti tesi di Maestrale e Tramontana, forieri di annuvolamenti mattutini lungo la fascia adriatica e di residui acquazzoni nelle ore centrali della giornata a ridosso della dorsale lucana. Avvio di settimana tra ampie fasi soleggiate e ancora qualche disturbo diurno sui rilievi appenninici, in un contesto termico senza eccessi; a seguire, nuovo miglioramento e temperature in deciso rialzo dal 7-8 luglio per effetto di una nuova rimonta anticiclonica a partire dal Mediterraneo centro-occidentale.