Manfredonia, “Semaforo verde? Per molti una pausa per mettere un mi piace”

Manfredonia, 05 luglio 2020. “Dissidi e malintesi” tra le luci dei semafori e i cittadini di Manfredonia? Probabilmente. Nel periodo estivo? In modo più insistente.

Le segnalazioni continuano, i malumori si sprecano. Le bestemmie? Non mancano.

Nel “mare nostrum” di criticità cittadine, una riguarda la conoscenza relativa alle norme che disciplinano la circolazione stradale, dai parte dei manfredoniani (in questo caso si parla di Manfredonia), o comunque di coloro che circolano con i mezzi in città.

L’art. 41 del Codice della Strada “disciplina l’organizzazione della segnaletica luminosa e la sua applicazione per una corretta circolazione stradale, distinguendone le diverse categorie” (fonte www.fleetmagazine.com). Dunque, abbiamo:

segnali luminosi di pericolo e di prescrizione

segnali luminosi di indicazione e rilevatori di velocità in tempo reale (limitatamente ai veicoli in transito)

lanterne semaforiche veicolari normali e di corsia

lanterne semaforiche pedonali, per velocipedi e per i mezzi di trasporto pubblico

lanterne semaforiche per corsie reversibili

lanterne semaforiche gialle lampeggianti e altre speciali

segnali luminosi particolari.

Ora, “Le disposizioni del Codice della Strada forniscono delle norme generiche di comportamento e, in quanto tali, non tengono in considerazione dei diversi casi speciali in cui possono essere ammesse delle deroghe o applicate le diverse sanzioni, motivo per cui si può fare riferimento a una serie di sentenze emanate dalla Corte di Cassazione su diversi esempi concreti, tra cui la regolamentazione della durata del semaforo giallo”.

Pertanto, come comportarsi, una volta alla guida di un veicolo, “di fronte alla segnaletica luminosa?”.

Ecco qua: “Veicoli: Le luci dei semafori veicolari normali sono di forma circolare e di colore rosso, giallo e verde, che stanno a indicare il comportamento del conducente in prossimità di un incrocio o di un tronco stradale regolamentato dalla segnaletica luminosa:

semaforo rosso : obbligo di arresto semaforo giallo : preavviso di arresto semaforo verde : libera circolazione”.



“Ora – raccontano Michele e Luigi a StatoQuotidiano-.it -, essendo queste le disposizioni del Codice della Strada, avendo effettuato un test relativo a 10 attese nei pressi di impianti semaforici in città, possiamo conoscere le motivazioni che spingono tanti manfredoniani a restare in attesa, a guardare il cellulare, a pensare alla partita di campionato, a riflettere sulla crisi coniugale, al locale dove mangiare, agli acquisti da effettuare, quando la luce del semaforo è verde? Richiedendo pertanto un’azione repentina per la libera circolazione? E’ possibile conoscere cosa pervade le menti di tanti cittadini alla guida dei mezzi?”.

In attesa dei controlli e delle verifiche, e di ulteriori test in città, alla prossima lettura di un articolo del codice stradale.