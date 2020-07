Roma, 05 luglio. “Questo è un sondaggio di oggi. Da questi numeri emerge in modo evidente che senza 3 (dicasi tre) scissioni il Pd sarebbe pari alla Lega. Ai volenterosi dirigenti del Pd che sollevano obiezioni sulla leadership del partito, consiglierei di orientare meglio i loro strali“. E’ quanto ha scritto ieri su twitter il vicesegretario del Pd,, commentando un sondaggio di Bidimedia che pone il Pd a cinque punti di distanza dalla Lega.

A Orlando ha replicato il deputato dem Matteo Orfini, “lamentandosi per l’atteggiamento del governo in merito alla Ocean Viking, bloccata da 10 giorni in mare con 180 migranti a bordo”. Poi, nella discussione, sono intervenuti anche il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, e Carlo Calenda, uscito dal Pd.

Relativamente al sondaggio realizzato da Bidimedia sulle intenzioni di voto al 4 luglio: “Lega al 26,6%, in calo dello 0,6% rispetto a una precedente rilevazione del 13 giugno. Subito dietro il Pd al 21,4%, con un aumento dello 0,6%. Al terzo posto il M5S al 15% (-0,3%). Conferma il trend in crescita Fratelli d’Italia al 14,1%, che sale di un ulteriore 0,7%. Forza Italia scende al 5,9%, in calo dello 0,2%. Stabile Italia Viva di Renzi al 3,5%, scende Leu al 2,6% (-0,2%), mentre Azione di Calenda registra un lieve incremento dello 0,1% raggiungendo il 2,6%”.